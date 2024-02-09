Задержана подозреваемая в осквернении монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде

09 февраля 2024, 14:16

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23-летняя жительница Самары, подозреваемая в осквернении скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане, задержана. Следователи опубликовали видео, где она в наручниках и публично извиняется на камеру перед всеми жителями России.

Как писал "Кавказский узел", летом 2023 года жительница Самары сняла видео на Мамаевом Кургане, которое было неоднозначно воспринято жителями Волгограда. На нем девушка сначала делает вид, что трогает пальцем грудь скульптуры "Родина-мать зовет" и при этом сильно смеется. Затем она падает на траву у подножия монумента. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье об осквернении мест захоронения.

Следователи задержали 23-летнюю жительницу Самары, которая была объявлена в розыск после публикации в соцсетях видео, где она "трогает" грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане, сообщило следственное управление Следственного комитета по Волгоградской области.

"Накануне девушка была задержана сотрудниками полиции по поручению следователей СК России в одном из аэропортов Москвы, сразу же после возвращения на территорию страны", - цитирует пресс-службу ведомства РИА "Новости".

Девушке предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения, уточнили в СКР.

В Сети появилось видео с раскаянием задержанной. Съемка ведется в кабинете следователя, где он уведомляет задержанную об уголовном деле, которое расследуется в отношении нее. Затем показано, как сотрудники правоохранительных органов ведут девушку в наручниках по коридору. После задержанная приносит извинения на камеру.

"Я обращаюсь ко всем жителям России и Волгограда и прошу не совершать такие поступки, как совершила я прошлым летом по своей глупости. И я даже не подумала, что смогу задет чьи-то чувства. Прошу прощения у всех граждан России", - говорит девушка на видео, опубликованном сегодня в телеграм-канале "Экстремизму - НЕТ!".

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