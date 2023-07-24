Блогерша заподозрена в осквернении мест захоронения после видео на Мамаевой Кургане

24 июля 2023, 03:24

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Жительница Самары сняла видео на Мамаевом Кургане, которое было неоднозначно воспринято жителями Волгограда. Возбуждено уголовное дело по статье об осквернении мест захоронения, девушка является подозреваемой по делу.

23-летняя жительница Самары подозревается в осквернении мест захоронения. Поводом для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 244 УК РФ стала видеозапись, которую она выложила в интернете.

Прокуратура Волгоградской области сообщила 23 июля на своем сайте, что подозреваемая, "находясь на месте захоронения на территории объекта культурного наследия федерального значения "Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане", совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозапись которых впоследствии разместила в сети интернет". При этом в сообщении не уточняется, о каких действиях идет речь.

Видео, которое сняла 23-летняя блогерша, опубликовал, в частности, телеграм-канал издания "Блокнот Волгоград". На нем девушка сначала делает вид, что трогает пальцем грудь скульптуры "Родина-мать зовет" и при этом сильно смеется. Затем она падает на траву у подножия монумента. Опубликованное видео вызвало главным образом негативную реакцию комментаторов, которые сочли поведение девушки неприемлемым.

Ранее "Кавказский узел" писал о нескольких случая привлечения к ответственности за осквернение памятников после съемок у Мамаева кургана. В июле 2022 года суд в Волгограде назначил административный арест на семь суток местному жителю, расценив как мелкое хулиганство фото с непристойным жестом у Вечного огня на Мамаевом кургане. В октябре 2021 года волгоградский суд назначил 10 суток административного ареста жителю Калмыкии, который вылил в Вечный огонь братской могилы спиртное. В феврале 2021 года герой видео с танцем у скульптуры "Родина-мать зовет!" в Волгограде стал подозреваемым по делу о надругательстве над местами захоронения. В апреле 16-летний житель ставропольского города Изобильный был приговорен к 80 часам исправительных работ за танец у Вечного огня на воинском мемориале в селе Донском.

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