Блогер Агафонова приговорена в Волгограде к принудительным работам

05 апреля 2024, 14:18

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Суд в Волгограде приговорил к 10 месяцам принудительных работ блогера Алену Агафонову, признав осквернением символа воинской славы ее видео около монумента "Родина-мать зовет!".

Как писал "Кавказский узел", блогер из Самары Алена Агафонова была обвинена в осквернении символа воинской славы (часть 4 статьи 354.1 УК РФ, предусматривает до пяти лет лишения свободы). В марте дело поступило в суд, Агафонова признала вину и попросила рассмотреть ее дело в особом порядке 1 .

Летом 2023 года Агафонова сняла видео на Мамаевом кургане. На видеозаписи девушка делает вид, что трогает пальцем грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" и при этом смеется, а затем падает на траву у подножия монумента. Агафонова позже принесла извинения. Ее арестовали по обвинению в осквернении символа воинской славы.

Волгоградский облсуд признал Алёну Агафонову виновной по части 4 статьи 354.1 УК РФ, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

"Ей назначено наказание в виде принудительных работ на срок 10 месяцев с удержанием из заработка 10% в доход государства. Кроме того, Агафоновой на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением публичной информации в социальных сетях", - говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, отмечается в публикации. "До вступления приговора в законную силу мера пресечения в отношении Агафоновой изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Девушка освобождена из-под стражи в зале суда", - говорится в сообщении.

Напомним, на Мамаевом кургане покоятся останки 34 505 защитников Сталинграда. Там же установлены 35 гранитных надгробий Героев Советского Союза, участвовавших в обороне города, говорится в справке "Кавказского узла" "Мамаев курган и скульптура "Родина-мать зовет!"".

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