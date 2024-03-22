Блогер Агафонова признала себя виновной в осквернении "Родины-матери"

22 марта 2024, 05:02

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Арестованная в Волгограде блогер Алена Агафонова, обвиняемая в осквернении символа воинской славы из-за видео около монумента "Родина-мать зовет!", попросила суд рассмотреть ее дело в особом порядке.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Самары Алена Агафонова обвиняется по статье об осквернении символа воинской славы (часть 4 статьи 354.1 УК РФ, предусматривает до пяти лет лишения свободы). 12 марта Следком отчитался о завершении расследования дела, а к 20 марта прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Агафоновой.

Летом 2023 года Агафонова сняла видео на Мамаевом кургане. На видеозаписи девушка делает вид, что трогает пальцем грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" и при этом смеется, а затем падает на траву у подножия монумента. Агафонова позже принесла извинения. Ее арестовали по обвинению в осквернении символа воинской славы.

Волгоградский областной суд рассмотрит уголовное дело против 23-летней Алены Агафоновой в особом порядке, поскольку об этом попросила сама обвиняемая, сообщила Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

"Материалы уголовного дела переданы судье. Судебное заседание для решения вопроса о продлении меры пресечения назначено на 27 марта", - говорится в публикации официального Telegram-канала от 21 марта.

Заседание, согласно сообщению пресс-службы, начнется в 15.00. Там же отмечается, что Агафонова заявила ходатайство о порядке рассмотрения дела.

Особый порядок рассмотрения уголовных дел предполагает, что подсудимый целиком согласен с обвинением. В этом случае суд рассматривает дело без изучения доказательств, что существенно ускоряет процесс, а обвиняемый при этом может рассчитывать на более мягкое наказание, чем предусматривает его статья.

Часть 4 статьи 354.1 УК России, которая вменяется Агафоновой, предусматривает от двух до пяти миллионов рублей штрафа, до пяти лет принудительных работ или до пяти лет лишения свободы. Согласно статье 316 УПК России, наказание, назначенное при особом порядке рассмотрения дела, "не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление".

На Мамаевом кургане покоятся останки 34 505 защитников Сталинграда, там же установлены 35 гранитных надгробий Героев Советского Союза, участвовавших в обороне города, говорится в справке "Кавказского узла" "Мамаев курган и скульптура "Родина-мать зовет!"".

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