20 марта 2024, 06:49

Дело блогера Агафоновой передано в суд в Волгограде

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Прокуратура утвердила обвинение блогеру Алене Агафоновой, обвиняемой в осквернении символа воинской славы из-за видео около монумента "Родина-мать зовет!".

Как писал "Кавказский узел", блогер из Самары Алена Агафонова обвиняется по статье об осквернении символа воинской славы (часть 4 статьи 354.1 УК РФ, предусматривает до пяти лет лишения свободы). 12 марта Следком отчитался о завершении расследования дела, которое было передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Летом 2023 года Агафонова сняла видео на Мамаевом кургане. На видеозаписи девушка сначала делает вид, что трогает пальцем грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" и при этом смеется. Затем она падает на траву у подножия монумента. Агафонова позже принесла извинения. Ее арестовали по обвинению в осквернении символа воинской славы.

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 23-летней жительницы Самары, обвиняемой по части 4 статьи 354.1 УК РФ, сообщила 19 марта на своем сайте областная прокуратура.

"По версии следствия, обвиняемая 20.07.2023 в период с 10:00 до 10:30, находясь на месте захоронения на территории объекта культурного наследия федерального значения «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане» совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозапись которых впоследствии разместила на своей странице в сети Интернет", - говорится в публикации.

Обвиняемая полностью признала вину, отмечается в сообщении. "Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Волгоградский областной суд", - сообщило ведомство.

На Мамаевом кургане покоятся останки 34 505 защитников Сталинграда, там же установлены 35 гранитных надгробий Героев Советского Союза, участвовавших в обороне города, говорится в справке "Кавказского узла" "Мамаев курган и скульптура "Родина-мать зовет!"".

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Примечание:

"Волгоградец оштрафован за портрет Мюллера на сайте "Бессмертного полка", "Прикуривание сигареты от Вечного огня в Волгограде обернулось уголовным делом", "Волгоградец арестован после снимка на Мамаевом кургане".

Автор: "Кавказский узел"

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