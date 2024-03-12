12 марта 2024, 14:13

Следком завершил расследование осквернения монумента "Родина-мать зовет!"

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Следователи завершили расследование дела блогера Алены Агафоновой и передали его для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру. Агафонова обвиняется в осквернении монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде.

Как информировал "Кавказский узел", 6 марта срок ареста блогера из Самары Алены Агафоновой, обвиняемой в реабилитации нацизма, был продлен до 2 апреля.

Следователи завершили расследование дела в отношении Алены Агафоновой и передали его материалы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, передал сегодня "Блокнот Волгоград" со ссылкой на пресс-службу Следкома.

Напомним, летом 2023 года Агафонова сняла видео на Мамаевом кургане. На видеозаписи девушка сначала делает вид, что трогает пальцем грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" и при этом смеется. Затем она падает на траву у подножия монумента. Агафонова позже принесла извинения. Ее арестовали за осквернение символа воинской славы (часть 4 статьи 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма", предусматривает до пяти лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

Комментариев от представителей Агафоновой относительно сообщения Следкома не поступало.

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Примечание:

"Волгоградец оштрафован за портрет Мюллера на сайте "Бессмертного полка", "Прикуривание сигареты от Вечного огня в Волгограде обернулось уголовным делом", "Волгоградец арестован после снимка на Мамаевом кургане".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 марта 2024, 14:52

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