Суд в Волгограде продлил арест Алене Агафоновой

06 марта 2024, 16:45

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Срок ареста обвиняемой в реабилитации нацизма Алены Агафоновой продлен до 2 апреля. Защита Агафоновой обжаловала это решение.

Как cообщал "Кавказский узел", следствие отчиталось о задержании жительницы Самары, которая летом 2023 года сняла видео на Мамаевом кургане. На видеозаписи девушка сначала делает вид, что трогает пальцем грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" и при этом сильно смеется. Затем она падает на траву у подножия монумента. Подозреваемая принесла извинения. Блогер из Самары Алена Агафонова арестована до 10 марта за осквернение символа воинской славы (часть 4 статьи 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма"). Следствие близко к завершению, вскоре дело направят в прокуратуру и суд, сообщил представитель ведомства.

К символам воинской славы относятся любые памятники, связанные с темой Великой Отечественной войны, отметили юристы. По их мнению, хотя блогер Алена Агафонова не совершила в отношении монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде реальных действий, ее преследование вписалось в сложившуюся практику.

1 марта Центральный районный суд продлил меру пресечения Алене Агафоновой, оставив ее под арестом до 2 апреля. Защита девушки подала апелляционную жалобу на продление меры пресечения, сообщило сегодня издание "Высота 102".

Рассмотрение жалобы ан продление ареста назначено на 7 марта. следует из данных на сайте Волгоградского областного суда. Фамилия девушки в карточке дела не приведена, однако указана статья, которая ей вменяется.

Алена Агафонова всё время плачет и просит отпустить ее домой, уверяя, что она всё осознала и больше таких ошибок не совершит, сообщило сегодня издание V1 cо ссылкой на источник в оперативных службах.

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