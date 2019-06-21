Активисты в Тбилиси заблокировали проспект Руставели

21 июня 2019, 19:37

Протестующие вновь собрались у здания парламента в Тбилиси и потребовали отставки главы МВД Георгия Гахарии. Сам министр назвал обоснованным силовой разгон акции протеста минувшей ночью.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром силовики разогнали акцию протеста, начатую 20 июня около здания парламента Грузии. По данным Минздрава, госпитализированы 240 человек. Комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович призвала власти Грузии провести расследование столкновений, в которых пострадали корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов и другие журналисты. 305 участников акции, по данным МВД, были задержаны, суды назначают им административные аресты.

20 июня участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки глав МВД и Службы госбезопасности. Демонстранты попытались прорвать полицейский кордон и войти во двор парламента, после чего между ними и силовиками началась массовая драка. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули, спецназ оттеснил митингующих от здания парламента в Тбилиси.

Акция протеста перед зданием парламента в Тбилиси возобновилась сегодня с требованием отставки главы Министерства внутренних дел Георгия Гахарии. Демонстранты перекрыли проспект Руставели для движения, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Некоторые из участников акции пришли к парламенту с повязками на один глаз - в знак протеста против ночного разгона демонстрантов, когда несколько человек лишились глаз после выстрелов резиновых пуль.

Во дворе правительственной администрации, расположенной рядом с парламентом, еще за час до начала акции были мобилизованы силы полиции и спецтранспорт, следует из кадров, показанных в эфире "Рустави 2".

Глава МВД Грузии Георгий Гахария прокомментировал сегодня разгон протестующих в Тбилиси, возложив ответственность за столкновения на лидеров оппозиции. По утверждению министра, политики, спровоцировавшие силовое противостояние, покинули место акции задолго до разгона.

"Политики и политические партии смогли перевести справедливый и искренний протест наших граждан в насилие, направленное против полиции и институтов, которое в итоге приняло характер штурма парламента", - приводятся слова Гахарии в сообщении МВД, поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

По словам Гахарии, полиции пришлось применить "нелетальные спецсредства" из-за угрозы для жизни сотрудников МВД и опасности распространения массовых беспорядков в городе.

Более 30 журналистов пострадали при разгоне протестующих

Днем 21 июня у здания МВД прошла акция против насилия над журналистами во время разгона протестующих. Участники акции потребовали наказания для силовиков, которые причинили ранения журналистам и прицельно стреляли в операторов и фотографов, чтобы те прекратили съемку на проспекте Руставели.

В пофамильном списке журналистов, пострадавших в ходе разгона акции, оказался 31 человек. Составители списка допускают, что он пока неполный.

Оператор телекомпании НТВ Гиви Пеикришвили сообщил в эфире телекомпании "Рустави 2", что получил ранение, когда снимал раненую девушку. "Я увидел, как она упала, решил ее снять, повернулся и почувствовал боль в области почки. Я думал, что в меня попала резиновая пуля, но во время операции вытащили так называемую "торпеду". Она, проникая в тело, начинает вращаться, чувствуешь вибрацию", - сказал он.

Корреспондент «Кавказского узла» Беслан Кмузов тоже получил ранения во время акции. "Первые пули я получил, когда попытался оказать помощь раненому человеку. Я вел съемку на ступенях парламента, когда рядом упал молодой человек - лет 25-28. Я помог нескольким людям взять его и донести до медиков. У человека было ранение - из отверстия от пластиковой пули свисала кишка. Тогда по мне в спину и ногу ударило несколько резиновых пуль", - рассказал он.