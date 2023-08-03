Лайнер Astoria Grandе и порт Батуми

03 августа 2023, 12:52

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Два захода российского круизного лайнера Astoria Grande в грузинский порт Батуми вызвали массовые акции протеста. Собравшиеся в порту забросали яйцами и бутылками автобус с российскими туристами. Полицейские задержали 23 человека. О том, что происходило в порту Батуми, рассказывается в справке “Кавказского узла”.

Круизный лайнер Astoria Grande компании Miray Cruises начал курсировать из Сочи в Турцию с 16 июля 2022 года . Маршруты лайнера пролегают через южную и восточную части Черного моря. Судно посещает Стамбул, Синоп, Чешме и Трабзон, остров Боджаада .

С 22 июля 2023 года в маршрут лайнера была включена остановка в порту Грузии Батуми. "Ключевые изменения в программе: теперь туры в Турцию, стартующие 22 и 29 июля, будут включать в себя Батуми (Грузия)” - цитировал ТАСС турецкого оператора круизного отдыха Miray Cruises .

В репортаже телеканала “Россия 1” от 23 июля 2023 года утверждалось, что «дополнительную остановку на Черноморском побережье решили сделать по желанию туристов. “Тем более, что никакие дополнительные документы пассажиром оформлять не нужно», – говорится в репортаже .

25 июля Агентство морского транспорта Грузии опубликовало заявление , в котором сообщало, что российский круизный лайнер прибудет из Сочи в Батуми 27 июля и подчеркивало, что Astoria Grande выполняет коммерческий рейс, ходит под флагом Палау и обслуживает турецкую круизную компанию .

Судовладельческая компания зарегистрирована на Сейшельских Островах и не находится под санкциями. «Агентство морского транспорта Грузии в координации со Службой доходов Министерства финансов проводит постоянную проверку как судов, так и судовладельцев в связи с международными санкциями», — заявили в Агентстве морского транспорта .

Первый заход в порт

Рано утром 27 июля 2023 года лайнер Astoria Grande с 850 российскими туристами прибыл в порт Батуми. Его встретили активисты оппозиционных партий "Лело" и "Единое национальное движение", которые устроили акцию протеста. Участники акции скандировали: "Абхазия — это Грузия", "Россия — оккупант", "Покиньте нашу страну".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

В акции на пирсе в порту Батуми собралось несколько сотен протестующих. В течение дня журналисты телеканала "Формула" спросили у нескольких российских туристов, считают ли они, что Россия является оккупантом. "Я ничего не знаю об оккупации, все для нас — Советский Союз, Россия — Советский Союз, сплоченный и сильный", — заявил в ответ один из туристов в телесюжете, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Мы не знаем про оккупацию, вы были нашей союзной республикой, Россия - не оккупант. Мы помогли, освободили от вас Абхазию. Они попросили нас о помощи, а вы поехали туда с танками", - сказал другой российский турист в эфире "Мтавари архи" .

Еще один мужчина отказался отвечать на вопросы и предложил Грузии решать вопросы с Абхазией и Южной Осетией самостоятельно .

В этот же день НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" заявила, что россияне, прибывшие на круизном лайнере, нарушили закон об оккупации. "В результате российской военной агрессии на территории Грузии действует особый правовой режим, определяющий порядок въезда на оккупированную территорию иностранных граждан или лиц без гражданства и устанавливающий ограничения. Въезд на оккупированные территории разрешен только со стороны Зугдидского и Горийского муниципалитетов. Иностранным гражданам и лицам без гражданства запрещается въезд на оккупированные территории со всех других направлений и является преступлением, предусмотренным статьей 322-прим Уголовного кодекса Грузии", - заявила "Ассоциация молодых юристов Грузии", заявление которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". Организация призвала МВД отреагировать и использовать механизмы, предусмотренные Уголовным кодексом Грузии.

В этот же день в Тбилиси у здания парламента Грузии прошел митинг. Активисты сожгли листок, на котором был напечатан российский флаг. Одним из лозунгов стало обращение к «русскому кораблю», в акции приняли участие активисты и представители политических партий .

Власти Грузии пояснили, что судно ходит под флагом Сейшельских Островов, и что его заход в порт носит коммерческий характер. В эфире телеканала "Формула" сотрудник Агентства морского транспорта Грузии пояснил, что судно “зарегистрировано на Сейшельских островах от имени Goodwin Shipping Limited и не подпадает под международные санкции", – сказал, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Мнения политиков

28 июля 2023 года президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала российской провокацией прибытие в Батуми лайнера из Сочи, что вызвало протесты среди граждан. "Горжусь нашим народом, который мирно опротестовал последнюю российскую провокацию - посещение грузинского порта Батуми российским круизным лайнером", - написала Зурабишвили в Twitter** .

30 июля 2023 года члены молодежной организации «Единое национальное движение» в Батуми заявили, что следующий визит лайнера с российскими туристами они встретят протестом."Форма протеста будет очень решительной. Будет зафиксирована позиция грузин, чтобы напомнить всем, что Батуми, Грузия, принадлежит нам, грузинам”, а также что "под личиной туриста приезжают пропагандисты", - заявил член «Единого национального движения» Георгий Думбадзе, слова которого привело издание "Грузия онлайн" .

Генсек «Мечты», мэр Тбилиси назвал протест граждан против лайнера Astoria Grande «лицемерием». По словам Кахи Каладзе, он не видит проблемы в том, что у граждан РФ есть возможность въезжать в Грузию на корабле, а лидер партии власти «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал действия собравшихся проявлением «дикости», привело слова политиков издание “Грузия онлайн” .

Второй заход в порт

31 июля 2023 года лайнер должен был прибыть в порт Батуми из Сочи примерно в 06.00. Активисты собрались ночью в порту с требованием запретить швартовку лайнера, сообщало "Батумелеби" . Когда Astoria Grande зашел в порт, территорию порта контролировали полицейские, сообщил "Интерфакс" .

Полиция поставила у причала двойные заграждения, объясняя это соображениями безопасности. Силовики также заблокировали почти все пути на подступах к морскому вокзалу, оцепили периметр . По словам местных жителей, такие меры безопасности не предпринимались даже тогда, когда в порт заходили военные корабли.

Протестующие пытались прорваться через ограждения и пройти на территорию порта. Во время демонстрации возникали стычки с силовиками, протестующие выкрикивали в адрес полицейских оскорбления, передавало на своем сайте издание "Батумилеби".

В начале акции протеста полицейские задержали около 10 человек человек, передал в телеканал "Формула", сообщение которого перевел "Кавказский узел".

Среди задержанных активисты Генри Долидзе и Хатуна Беридзе, отметил телеканал "Мтавари архи". В акции участвовал председатель оппозиционного "Единого национального движения" Леван Хабеишвили.

Ситуация обострялась несколько раз, и силовики задержали еще нескольких протестующих.

Позже участники акции протеста забросали яйцами и бутылками круизный лайнер Astoria Grande и автобусы, в которых везли пассажиров лайнера. Протестующие заявляли, что не дадут возможности передвижения "русским оккупантам" .

Активисты заявили, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока лайнер не покинет порт.

Всего 31 июля на акции протеста около батумского порта полицейскими задержаны 23 человека, сообщил представитель МВД Грузии. По его словам, они задержаны по статьям за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции.

Вечером Astoria Grande вышел из порта Батуми раньше установленного времени. Протестующие проводили круизный лайнер криками.

После отплытия лайнера

В этот же день, 31 июля, стало известно, что остановку в Батуми убрали из маршрута лайнера Astoria Grande.

Как следует из информации на сайте круизной компании, маршрут "Любимая Турция" планируется проводить каждую неделю, однако в описании круизов, которые стартуют из Сочи, порт Батуми не указан. Корабль проследует из Сочи сразу в турецкие города - Стамбул или Синоп .

Председатель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили на митинге в Батуми потребовал немедленного освобождения задержанных. "Вместо европейского курса мы получили российский круиз в Батуми. Немыслимо, чтобы 20% территории страны было оккупировано, а людей отправили в тюрьму за протесты против оккупации", - перевел корреспондент "Кавказского узла" его слова "Мтавари архи” .

1 августа 2023 года суд принял решение отпустить участников акции протеста в порту Батуми против прибытия лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Суды над ними перенесены, сообщил телеканал "Пирвели" . Некоторые из задержанных пожаловались на применение силы со стороны полицейских .

По факту возможного превышения служебных полномочий некоторыми сотрудниками МВД на акции в Батуми начато расследование специальной следственной службой .

2 августа 2023 года президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что в республике готовы принять лайнер Astoria Grande. По его словам Абхазия заинтересована в расширении туристических услуг, а морской порт Сухума технически готов принимать суда типа Astoria Grande .

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Примечания