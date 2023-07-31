Протестующие в Батуми атаковали автобус с российскими туристами

31 июля 2023, 12:57

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Члены оппозиционных партий на акции протеста около порта Батуми забросали яйцами и бутылками автобус с российскими туристами, прибывшими на круизном лайнере. Полицейские задержали не менее 15 протестующих.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью члены оппозиционной партии "Единое национальное движение" собрались в порту Батуми и потребовали запретить швартовку круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Полицейские задержали около 10 участников акции.

27 июля активисты партий "Лело" и "Единое национальное движение" провели акцию протеста в порту Батуми из-за захода в него Astoria Grande с российскими туристами. Представители властей Грузии заявили, что судно ходит под флагом Сейшельских островов, и что его заход в порт носит коммерческий характер.

Участники акции протеста около порта Батуми забросали яйцами и бутылками круизный лайнер Astoria Grande и автобусы, в которых везли пассажиров лайнера. Протестующие заявили, что не дадут возможности передвижения "русским оккупантам", сообщает сегодня "ИнтерпрессНьюс".

Кроме того, участники акции требуют, чтобы круизный лайнер покинул порт Батуми. Собравшиеся попытались приблизиться к лайнеру, но силовики не дали им этой возможности, пишет издание.

Активисты заявили, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока лайнер не покинет порт. В порту ситуация обострилась несколько раз, и силовики задержали еще нескольких протестующих. По данным телеканала «Мтавари архи», всего на акции протеста задержаны 15 человек, передал корреспондент "Кавказского узла".

По данным телеканала "Формула", эфир которого также посмотрел корреспондент "Кавказского узла", задержаны 20 человек, их подозревают в неповиновении полиции и мелком хулиганстве.

Среди задержанных также гражданка Украины, сообщил в эфире телеканала член партии «Лело» Ираклий Купрадзе. По его словам, во время задержания полицейские отобрали у нее телефон и личные вещи и не дали позвонить.

Член "Единого национального движения" Георгий Киртадзе заявил в эфире телеканала, что задержания сопровождались избиениями. "Полиция действует соответствующим образом в случае нарушения порядка", - прокомментировал в эфире "Мтавари архи" начальник полиции.

Напомним, 27 июля НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" заявила, что россияне, прибывшие в страну в круизе, нарушили закон об оккупации. Организация призвала МВД отреагировать.

Некоторые российские туристы в тот день заявили, что ничего не знают об оккупации. "Я ничего не знаю об оккупации, все для нас — Советский Союз, Россия — Советский Союз, сплоченный и сильный", - сказал один из туристов. "Мы не знаем про оккупацию, вы были нашей союзной республикой, Россия — не оккупант. Мы помогли, освободили от вас Абхазию. Они попросили нас о помощи, а вы поехали туда с танками", - заявил в эфире грузинского телеканала другой российский турист.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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