Оппозиция встретила протестом в Батуми судно с российскими туристами

27 июля 2023, 13:04

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Активисты грузинских оппозиционных партий "Лело" и "Единое национальное движение" провели сегодня в порту Батуми акцию протеста из-за захода в него круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту. Власти Грузии пояснили, что судно ходит под флагом Сейшельских островов, и что его заход в порт носит коммерческий характер.

Как сообщал "Кавказский узел", круизный лайнер Astoria Grande начал курсировать из Сочи в Турцию с 16 июля 2022 года.

Активисты оппозиционных партий "Лело" и "Единое национальное движение" пришли сегодня рано утром в Батумский порт и устроили акцию протеста из-за того, что туда прибыл круизный лайнер Astoria Grande, который вышел 22 июля из Сочи.

В порт Батуми лайнер вошел в 5 часов утра, на его борту 850 пассажиров. "По просьбе туристов они решили сделать дополнительную остановку на побережье Черного моря. Организаторы считают, что курорт Грузии может значительно повысить интерес к этому круизу. При этом пассажиру не нужно получать дополнительные документы", – сказал сегодня в эфире телеканала "Мтавари архи" сотрудник туристической компании, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Судно обслуживает турецкая круизная компания Miray Cruises International, а его остановка в батумском порту носит коммерческий характер, пояснил сотрудник Агентства морского транспорта Грузии. "Судно зарегистрировано на Сейшельских островах от имени Goodwin Shipping Limited и не подпадает под международные санкции", – сказал в эфире телеканала "Формула" сотрудник агентства, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

До прибытия в Грузию лайнер Astoria Grande посетил Стамбул и Амасру, отметили "Кавказ. Реалии"*.

"Кавказский узел" также писал, что 19 мая российская авиакомпания "Азимут" выполнила рейс Москва – Тбилиси, который стал первым прямым рейсом из России в Грузию за четыре года. Представители оппозиции на митинге заявили, что Грузия нацелена на вступление в Евросоюз, а возобновление полетов российских авиакомпаний может помешать евроинтеграции страны.

Напомним, дипломатические отношения между Россией и Грузией разорваны с 2008 года после того, как Россия вмешалась в вооруженный конфликт, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

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