Лайнер с российскими туристами покинул Батуми на фоне протестов

28 июля 2023, 10:34

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Круизный лайнер с туристами из России покинул Батуми после того, как представители грузинской оппозиции провели акцию протеста в порту.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля члены оппозиционных партий "Лело" и "Единое национальное движение" провели акцию протеста в порту Батуми из-за захода в него круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Власти Грузии пояснили, что судно ходит под флагом Сейшельских островов, и что его заход в порт носит коммерческий характер.

Лайнер Astoria Grande начал курсировать из Сочи в Турцию с 16 июля 2022 года. В порт Батуми лайнер с 850 пассажирами вошел утром 27 июля по просьбе туристов, которые захотели сделать дополнительную остановку на побережье Черного моря.

Круизный лайнер Astoria Grande покинул порт Батуми на фоне протестной акции оппозиционеров и рядовых граждан Грузии. Участники акции скандировали: «Абхазия — это Грузия», «Россия — оккупант», «Покиньте нашу страну», сообщило вечером 27 июля "Грузия Online".

В акции на пирсе в порту Батуми собрались несколько сотен протестующих. В течение дня телеканал "Формула" спросил у нескольких российских туристов, считают ли они, что Россия является оккупантом. "Я ничего не знаю об оккупации, все для нас - Советский союз, Россия — Советский союз, сплоченный и сильный", - заявил в ответ один из туристов в телесюжете, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"У вас очень красивая природа, ботанический сад необыкновенный, мы едем его смотреть. Мы не знаем про оккупацию, вы были нашей союзной республикой, Россия не оккупант. Мы помогли, освободили от вас Абхазию. Они попросили нас о помощи, а вы поехали туда с танками", - сказал другой российский турист в эфире "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" заявила, что россияне, прибывшие в страну в круизе, нарушили закон об оккупации. Организация призвала МВД отреагировать и использовать механизмы, предусмотренные Уголовным кодексом Грузии.

"В результате российской военной агрессии на территории Грузии действует особый правовой режим, определяющий порядок въезда на оккупированную территорию иностранных граждан или лиц без гражданства и устанавливающий ограничения. Въезд на оккупированные территории разрешен только со стороны Зугдидского и Горийского муниципалитетов. Иностранным гражданам и лицам без гражданства запрещается въезд на оккупированные территории со всех других направлений и является преступлением, предусмотренным статьей 322-прим Уголовного кодекса Грузии", - заявила "Ассоциация молодых юристов Грузии", заявление которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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