Около 10 человек задержаны на акции протеста в порту Батуми

31 июля 2023, 09:02

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Силовики задержали в Батуми около 10 оппозиционеров, которые принимали участие в акции протеста против захода в порт круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами.

Как сообщал "Кавказский узел", минувшей ночью активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение" собрались в порту Батуми и потребовали запретить швартовку круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Полиция задержала несколько человек.

Во время акции протеста в батумском порту полицейские задержали около 10 человек человек, передал сегодня в своем эфире телеканал "Формула", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Среди задержанных активисты Генри Долидзе и Хатуна Беридзе, отметил телеканал "Мтавари архи", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Участники протеста пытались прорваться через выставленные силовиками ограждения и пройти на территорию порта. Во время демонстрации возникали стычки с силовиками, протестующие выкрикивали в адрес полицейских оскорбления, передало сегодня на своем сайте издание "Батумилеби".

По данным источников, всего во время акции протеста в порту Батуми были задержаны около 10 человек. Лайнер Astoria Grande около 05.00 мск зашел в порт, территорию порта контролируют полицейские, сообщил сегодня "Интерфакс".

Лайнер Astoria Grande не находится под санкциями, заявил заместитель министра экономики Грузии Гурам Гурамишвили. "Хочу отметить, что сфера туризма вносит в нашу экономику большой вклад, поэтому нельзя подходить избирательно. Когда дорога открыта для въезда в Грузию российских граждан автомобильным и воздушным транспортом, нельзя строить искусственные преграды прибывающих в нашу страну морским транспортом", – привело агентство слова Гурамишвили.

Напомним, лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту заходил в порт Батуми 27 июля. В тот день активисты грузинских оппозиционных партий также провели акцию протеста. Власти Грузии пояснили, что Astoria Grande ходит под флагом Сейшельских островов, и что его заход в порт носит коммерческий характер.

Дипломатические отношения между Россией и Грузией разорваны с 2008 года после того, как Россия вмешалась в вооруженный конфликт, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

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