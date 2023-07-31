Участники акции протеста против лайнера с российскими туристами собрались в порту Батуми

31 июля 2023, 03:21

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Активисты, собравшиеся в порту Батуми, требуют запретить швартовку лайнера с российскими туристами, полиция заблокировала почти все пути на подступах к порту. Несколько человек были задержаны при попытке прорвать полицейские ограждения.

Как писал "Кавказский узел", члены молодежной организации «Единое национальное движение» в Батуми анонсировали на 31 июля акцию протеста в порту Батуми, куда должен зайти лайнер с российскими туристами.

Активисты собрались сегодня ночью в порту Батуми, где они собираются встретить круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами. Участники акции требуют запретить швартовку лайнера, информирует "Батумелеби".

Полиция запретила активистам находиться на территории бульвара, которая прилегает к порту. Силовики также заблокировали почти все пути на подступах к морскому вокзалу, оцепили периметр. По словам местных жителей, такие меры безопасности не предпринимались даже тогда, когда в порт заходили военные корабли.

На акцию явился председатель оппозиционного "Единого национального движения" Леван Хабеишвили.

Участники акции пытались прорвать кордоны, установленные полицией. При этом произошла стычка с полицией и словесные перепалки, несколько человек были задержаны, пишет "Коммерсант".

Лайнер Astoria Grande начал курсировать из Сочи в Турцию с 16 июля 2022 года. 27 июля активисты оппозиционных партий "Лело" и "Единое национальное движение" провели акцию протеста в порту Батуми из-за захода в него круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Представители властей Грузии заявили, что судно ходит под флагом Сейшельских островов, и что его заход в порт носит коммерческий характер.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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