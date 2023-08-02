Задержанные на акции протеста в порту Батуми отпущены до суда

02 августа 2023, 01:28

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Суд принял решение отпустить участников акции протеста в порту Батуми против прибытия лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Суды над ними перенесены. Некоторые из задержанных пожаловались на применение силы со стороны силовиков.

Как писал "Кавказский узел", члены оппозиционных партий провели в порту Батуми акцию протеста против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Активисты забросали яйцами и бутылками автобус с российскими туристами, прибывшими на лайнере. Полицейские задержали не менее 23 протестующих. Вечером 31 июля лайнер покинул порт Батуми.

Задержанные на акции протеста в поту Батуми граждане находятся на свободе, судебные процессы над ними были отложены по решению судьи. Некоторые из задержанных жалуются на физическое насилие со стороны силовиков. К примеру, член батумского отделения партии "Дроа" заявил, что подвергся нападению силовиков, сообщает "Пирвели".

Граждане Украины, которые были задержаны на акции протеста, также освобождены. Суд над Мариной Чобанян и Дмитрием Закревским назначен на 7 августа, им вменяется мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию сотрудника полиции, информирует "Грузия-онлайн".

По словам главы батумского офиса "Ассоциации молодых юристов" Тамар Цулукидзе, процесс был отложен по желанию граждан Украины, так как они не смогли ознакомиться с материалами. По ее словам, Чобанян в следственном изоляторе пожаловалась на плохое самочувствие и была госпитализирована, она жалуется на повреждения внутренних органов. Закревский утверждает, что к нему полицейские избыточной силы не применяли.

Следственная служба начала расследование возможного превышения полномочий сотрудниками полиции во время акции протеста в Батуми. Обращение поступили от аппарата народного защитника. По данным омбудсмена, ему известно как минимум об одном случае психологического и физического насилия со стороны силовиков в отношении задержанных.

Напомним, 27 июля активисты партий "Лело" и "Единое национальное движение" также провели акцию протеста в порту Батуми из-за захода в него Astoria Grande с российскими туристами. Представители властей Грузии заявили, что судно ходит под флагом Сейшельских островов, и что его заход в порт носит коммерческий характер.

НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" заявила 27 июля, что россияне, прибывшие в страну в круизе, нарушили закон об оккупации. Некоторые российские туристы в тот день заявили, что ничего не знают об оккупации. "Я ничего не знаю об оккупации, все для нас — Советский Союз, Россия — Советский Союз, сплоченный и сильный", — сказал один из туристов. "Мы не знаем про оккупацию, вы были нашей союзной республикой, Россия — не оккупант. Мы помогли, освободили от вас Абхазию. Они попросили нас о помощи, а вы поехали туда с танками", — заявил в эфире грузинского телеканала другой российский турист.

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