Число задержанных во время протестов в Батуми выросло до 23

31 июля 2023, 17:02

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Полицейские задержали 23 участников акции протеста против прибытия в Батуми лайнера с российскими туристами, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", члены оппозиционных партий провели в порту Батуми акцию протеста против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Активисты забросали яйцами и бутылками автобус с российскими туристами, прибывшими на лайнере. Полицейские задержали не менее 15 протестующих.

На акции протеста около батумского порта полицейскими задержаны 23 человека, сообщил представитель МВД Грузии. По его словам, они задержаны по статьям 166 и 173 Кодекса административных правонарушений (мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции), пишет "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, 27 июля активисты партий "Лело" и "Единое национальное движение" также провели акцию протеста в порту Батуми из-за захода в него Astoria Grande с российскими туристами. Представители властей Грузии заявили, что судно ходит под флагом Сейшельских островов, и что его заход в порт носит коммерческий характер.

НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" заявила 27 июля, что россияне, прибывшие в страну в круизе, нарушили закон об оккупации. Некоторые российские туристы в тот день заявили, что ничего не знают об оккупации. "Я ничего не знаю об оккупации, все для нас — Советский Союз, Россия — Советский Союз, сплоченный и сильный", - сказал один из туристов. "Мы не знаем про оккупацию, вы были нашей союзной республикой, Россия — не оккупант. Мы помогли, освободили от вас Абхазию. Они попросили нас о помощи, а вы поехали туда с танками", - заявил в эфире грузинского телеканала другой российский турист.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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