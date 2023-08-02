Бжания предложил российским туристам с Astoria Grande остановку в Сухуме

02 августа 2023, 10:50

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Власти Абхазии готовы принимать круизный лайнер Astoria Grande в порту Сухума, заявил президент Аслан Бжания после акций протеста в Грузии против визита российских туристов в Батуми.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля круизный лайнер Astoria Grande покинул порт Батуми, при этом компания-перевозчик отказалась от остановок в Грузии в будущих круизах.

31 июля члены оппозиционных партий провели в порту Батуми акцию протеста против прибытия Astoria Grande с российскими туристами. Активисты забросали яйцами и бутылками автобус с туристами, прибывшими на лайнере. Полицейские задержали 23 протестующих.

Абхазия готова принимать лайнер Astoria Grande в порту Сухума, заявил президент Абхазии Аслан Бжания. "Морской порт Сухума технически готов принимать суда типа Astoria Grande. С радостью приглашаем к нам в Абхазию и обещаем теплый прием российских туристов в духе абхазского гостеприимства", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Абхазия заинтересована в расширении туристических услуг, отметил Бжания. "А с учетом географических возможностей обслуживание круизных лайнеров в летний период рассматривается как наиболее перспективное… Если мы достойно встретили лайнер "Князь Владимир", то и лайнеру Astoria Grande вполне найдется место", - сказал он агентству.

Напомним, 27 июля активисты в Батуми также провели акцию протеста из-за прибытия Astoria Grande с российскими туристами. Представители властей Грузии заявили, что судно ходит под флагом Сейшельских островов, и что его заход в порт носит коммерческий характер.

НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" заявила 27 июля, что россияне, прибывшие в страну в круизе, нарушили закон об оккупации. Некоторые российские туристы в тот день заявили, что ничего не знают об оккупации. "Я ничего не знаю об оккупации, все для нас — Советский Союз, Россия — Советский Союз, сплоченный и сильный", — сказал один из туристов. "Мы не знаем про оккупацию, вы были нашей союзной республикой, Россия — не оккупант. Мы помогли, освободили от вас Абхазию. Они попросили нас о помощи, а вы поехали туда с танками", — заявил в эфире грузинского телеканала другой российский турист.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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