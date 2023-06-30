"Князь Владимир". Фото с сайта лайнера https://лайнер-князь-владимир.рф/

30 июня 2023, 09:12

Открыто круизное сообщение между Сочи и Сухумом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Более 80 пассажиров отправились из Сочи в Сухум на первом рейсе круизного лайнера "Князь Владимир", до сентября планируется 11 рейсов, сообщил директор морского порта Сочи.

Как писал "Кавказский узел", директор сочинского морского порта анонсировал на конец июня запуск круизов по маршруту Сочи - Сухум на лайнере "Князь Владимир". По его словам, запуск круизов позволит увеличить турпоток в порту Сочи на 5-10%.

В начале мая стало известно, что круизный лайнер "Князь Владимир" не будет выполнять рейсы из Сочи в Крым. По словам гендиректора "Морпорта Сочи" Юрия Владимирова, маршрут теплохода может быть изменен, и возможно, его направят в сторону Абхазии.

Круизный лайнер "Князь Владимир" 29 июня вышел из Сочи в Сухум с более чем 80 пассажирами, сообщил гендиректор Морпорта Сочи Юрий Владимиров.

"Круизный лайнер "Князь Владимир" отправился в 23:00 [мск], более 80 пассажиров. В этом году запускаем 11 рейсов [с июня по сентябрь] в Абхазию еженедельно. Это новое направление для круизов. Со стоянкой в Сочи с понедельника по четверг", - сказал он.

По словам Владимирова, морские круизы из Сочи в Абхазию запущены впервые за последние 30 лет, сообщает ТАСС.

Полный круиз на теплоходе занимает пять дней и четыре ночи и включает трехдневную стоянку в Абхазии. Из Сочи лайнер будет выходить по четвергам в 21 мск, из Абхазии по воскресеньям в 23 мск и возвращаться в Сочи по понедельникам в 9 мск. Стоимость круиза варьируется от 74,8 тысячи до 252 тысяч рублей, говорится в информации на сайте лайнера.

"Теплоход путешествует по кольцевому маршруту. Вы можете начать свой тур из любого порта: г. Сочи – г. Сухум (Абхазия) - г. Сочи", - указано на сайте.

Напомним, на борту круизного лайнера "Князь Владимир" находятся 337 кают для 940 пассажиров. Также на судне есть четыре бассейна, два ресторана с питанием по системе "шведский стол", кинотеатр, бар, дискотека, концертная площадка и SPA-зона. Первый пассажирский рейс из Сочи в Крым "Князь Владимир" совершил в июне 2017 года. 6 мая 2018 года на лайнере произошел пожар, из-за чего рейс по маршруту из Сочи в Севастополь через Новороссийск и Ялту был отложен.

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Примечание:

"Возобновление морского сообщения между Батуми и Сочи отложено", "Анонсировано возобновление морского сообщения между Батуми и Сочи", "Новый паром начал работу в Керченском проливе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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