Круизы на лайнере "Князь Владимир" из Сочи в Крым отменены

08 мая 2023, 11:31

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Круизный лайнер "Князь Владимир" в текущем году не будет выполнять рейсы из Сочи в Крым. Планируется, что судно будет ходить в Абхазию и по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи, сообщил "Морпорт Сочи".

Как сообщал "Кавказский узел", в июне 2017 года лайнер "Князь Владимир" вышел в первый пассажирский рейс из Сочи в Крым. В минимальную путевку входили проживание, трехразовое питание и развлекательная программа. Однако 6 мая 2018 года на лайнере произошел пожар, из-за чего рейс по маршруту из Сочи в Севастополь через Новороссийск и Ялту был отложен.

В текущем году круизный лайнер "Князь Владимир" не будет совершать рейсы между Сочи и Крымом, передал 7 мая "Югополис" со ссылкой на гендиректора "Морпорта Сочи" Юрия Владимирова.

Маршрут теплохода будет изменен, возможно его направят в сторону Абхазии, привели "Юга.ру" слова Владимирова.

Решение о круизах в Абхазию будет принято в ближайшее время, передал ТАСС со ссылкой на АО "Морпорт Сочи". Судно также планируют запустить по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи, отметило агентство.

Напомним, на борту круизного лайнера "Князь Владимир" находится 337 кают для 940 пассажиров. Также на судне есть четыре бассейна, два ресторана с питанием по системе "шведский стол", кинотеатр, бар, дискотека, концертная площадка и SPA-зона.

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