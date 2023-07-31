Круизный лайнер с россиянами покинул порт Батуми после протестов

31 июля 2023, 22:12

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Корабль Astoria Grande с российскими туристами вышел из порта Батуми, компания отменила остановку в Грузии в планирующихся круизах. Участники акции протеста у здания парламента Грузии потребовали освободить всех задержанных в ходе протестов в Батуми.

Как писал "Кавказский узел", члены оппозиционных партий провели в порту Батуми акцию протеста против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Активисты забросали яйцами и бутылками автобус с российскими туристами, прибывшими на лайнере. Полицейские задержали не менее 23 протестующих.

Круизный корабль Astoria Grande вышел из порта Батуми раньше времени. Протестующие остались в порту и проводили круизный лайнер криками. Но задержаний не было, сообщила телекомпания "Формула ТВ".

Остановку в Грузии убрали из маршрута лайнера Astoria Grande, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на данные генерального агентства по продаже круизов.

Как следует из информации на сайте Astoria Grande, круиз "Любимая Турция", в рамках которого судно заходило в порт Батуми, планируется проводить каждую неделю, однако в описании круизов, которые стартуют из Сочи 5,12,19 и 26 августа, порт Батуми не указан, после Сочи корабль сразу проследует в турецкие города - Стамбул или Синоп.

Акция протеста против захода в грузинские порты российских круизных лайнеров проходит перед зданием парламента в Тбилиси. Участники акции выражают свою поддержку протестующим в Батуми. Люди держат плакаты: "Мы Европа", "Любовь к родине это не преступление". Они требуют, чтобы задержанные сегодня граждане были освобождены. Также акции протеста проходят в Кутаиси, говорится в эфире "Формулы ТВ".

Председатель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили на митинге в Батуми потребовал немедленного освобождения задержанных. По его словам, из 23 человек до 10 являются членами партии, передает "Мтавари архи". "Вместо европейского курса мы получили российский круиз в Батуми. Немыслимо, чтобы 20% территории страны было оккупировано, а людей отправили в тюрьму за протесты против оккупации", - перевел его слова корреспондент "Кавказского узла".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

По данным офиса омбудсмена, на акции протеста сотрудники МВД задержали 19 человек по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении требованиям правоохранителей, в том числе одного гражданина Украины. "Доверенное лицо народного защитника встретилось с тремя задержанными гражданами, один из которых рассказал о факте словесных и физических оскорблений со стороны сотрудников полиции. Эта информация была предоставлена управлением народного защитника Специальной следственной службе, и народный защитник ожидает быстрого и эффективного ответа", - указано в заявлении офиса народного защитника.

Согласно информации, предоставленной департаментом полиции Аджарии доверенному лицу народного защитника, девять задержанных граждан были переведены в изоляторы временного содержания в Сенаки и Зугдиди. Двух задержанных планируется перевести в изолятор временного содержания Озургети, указано в сообщении.

Среди задержанных на акциях протеста в Батуми – глава батумской организации партии "Дроа" Генри Долидзе, и иностранка – при аресте девушка сообщила, что является гражданкой Украины, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Напомним, 27 июля активисты партий "Лело" и "Единое национальное движение" также провели акцию протеста в порту Батуми из-за захода в него Astoria Grande с российскими туристами. Представители властей Грузии заявили, что судно ходит под флагом Сейшельских островов, и что его заход в порт носит коммерческий характер.

НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" заявила 27 июля, что россияне, прибывшие в страну в круизе, нарушили закон об оккупации. Некоторые российские туристы в тот день заявили, что ничего не знают об оккупации. "Я ничего не знаю об оккупации, все для нас — Советский Союз, Россия — Советский Союз, сплоченный и сильный", — сказал один из туристов. "Мы не знаем про оккупацию, вы были нашей союзной республикой, Россия — не оккупант. Мы помогли, освободили от вас Абхазию. Они попросили нас о помощи, а вы поехали туда с танками", — заявил в эфире грузинского телеканала другой российский турист.

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