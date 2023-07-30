Оппозиция в Батуми анонсировала протесты перед заходом лайнера с российскими туристами

30 июля 2023, 20:42

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Члены молодежной организации «Единое национальное движение» в Батуми заявили, что следующий лайнер с российскими туристами они встретят протестом.

Как сообщал "Кавказский узел", Лайнер Astoria Grande начал курсировать из Сочи в Турцию с 16 июля 2022 года. 27 июля активисты оппозиционных партий "Лело" и "Единое национальное движение" провели акцию протеста в порту Батуми из-за захода в него круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Представители властей Грузии заячвили, что судно ходит под флагом Сейшельских островов, и что его заход в порт носит коммерческий характер.

"Форма протеста будет очень решительной, будет зафиксирована позиция грузин, чтобы напомнить всем, что Батуми, Грузия, принадлежит нам, грузинам", - заявил член «Единого национального движения» Георгий Думбадзе, слова которого приводит "Грузия онлайн".

Оппозиционер заявил, что "под личиной туриста приезжают пропагандисты".

По информации на сайте туроператора, круизный лайнер Astoria Grande прибудет из Сочи в Батуми 31 июля.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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