Аналитики объяснили политической борьбой прекращение выдачи российских паспортов в Абхазии

Прекращение выдачи российских паспортов и водительских прав в Абхазии создало неудобства жителям и может быть использовано политической борьбе против оппозиции, действия которой раздражают Россию.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля посольство России в Абхазии объявило о прекращении выдачи российских паспортов на территории Абхазии. Это решение принято из-за заявлений абхазских депутатов, усомнившихся в законности работы пунктов выдачи российских документов, которые открылись в январе. В Абхазии приостановлены также обмен водительских удостоверений на российские. Ряд абхазских политиков подверг критике коллег, чьи заявления побудили российскую сторону закрыть пункты выдачи, а местные активисты поддержали принятое решение.

Выдача российских паспортов гражданам Абхазии, которые имеют также гражданство РФ, ведется на основании соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, которое вступило в силу в апреле 2025 года. 17 июля 2025 года Владимир Путин подписал указ, позволяющий оформлять внутренние российские паспорта на территории Абхазии.

Эксперты, опрошенные «Кавказским узлом» разошлись во мнениях относительно причин прекращения выдачи внутренних российских паспортов и водительских прав в Абхазии, отношения к этом у жителей республики и

ареста главы абхазской диаспоры в Ростове-на-Дону Ираклия Бжинава.

Политолог Давид Дасания отметил, что вопрос о прекращении выдачи российских паспортов в Абхазии разделил население страны. «Части населения, которая хотела большего комфорта, это не понравилось. Но патриотическая часть населения считает, что это прекращение – необходимый шаг, поскольку при прежних правительствах Абхазия слишком много уступала. В Абхазии нет противников стратегического партнерства с Россией. Но то выкручивание рук, которое было в последние годы, и которое во многом было вызвано тем, что в России явно нет экспертов, понимающих менталитет жителей республики, абхазам не нравилось», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по мнению политолога, одностороннее прекращение выдачи паспортов и прав может быть попыткой натравить часть населения Абхазии на оппозицию, выставив ее виновницей лишения этих людей комфортных условий получения документов.

Эксперт, много лет занимающийся изучением Абхазии, говоривший на условиях анонимности, подчеркнул, что решение об отмене выдачи документов выглядит достаточно странно. «Все, с кем я общался в последние дни, сходятся на том, что эта проблема выросла из ничего. Да, были заявления абхазских оппозиционеров, но это их обычная тактика – создавать шум перед выборами. Такое резкое сворачивание (в то время, когда можно было просто перенести выдачу в посольство), возможно, говорит о том, что перед нами игра одной из тех кремлевских башен, которая хотела бы подрезать полномочия [замглавы администрации Президента] Сергея Кириенко», - заявил он.

Он также исключил как маловероятную, возможность того, что этот шаг российского руководства – элемент торговли с абхазскими элитами. «Здесь не с кем торговаться. Они и так послушны, правда не делают ничего без соответствующего пинка», - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что многие жители Абхазии раздражены тем, что за документами теперь надо будет ездить в Сочи. «Для них было удобно, когда это делалось на месте. А теперь придется ездить в Сочи – и далеко, и хамство тамошних чиновников тоже известно», - заметил он.

Еще один аналитик, также говоривший на условиях анонимности, счел, что в действиях России чувствуется раздражение от заявлений абхазской оппозиции. «Российская сторона в целом очень сильно раздражена «антироссийской повесткой» абхазской оппозиции. Это не новость, но изменилась реакция – если раньше были просто слова, то сейчас из-за высокого градуса раздражения пошли действия. Причем эта эмоциональность проявилась именно после появления информации об обсуждении в парламенте», - подчеркнул он.

Эксперт также заявил, что ситуация с отменой выдачи документов достаточно широко обсуждается и среди обычных людей, поскольку под запрет попала не только выдача паспортов, но и выдача водительских прав, которые нужно менять ежегодно. «И, конечно, большинство выступает за сохранение порядка, удобного людям», - заявил он.

Эксперт также счел возможным, что решение об отмене выдачи российских документов в Абхазии - это и сигнал абхазским элитам о том, что помощь в будет предоставляться только в обмен на ответные шаги. «Это уже не первый такой сигнал и такая традиция продолжается достаточно давно», - заметил он.

5 февраля в Ростове-на-Дону был задержан руководитель абхазской диаспоры города, доцент кафедры конституционализма юридического факультета ЮФУ Ираклий Бжинава, который днем ранее назвал "категорически недопустимой" выдачу российских паспортов в Абхазии с "принесением присяги на верность Российской Федерации гражданами независимого государства".

Говоря об аресте Бжинавы, Дасания отметил, что Абхазия буквально «бурлит» из-за его ареста. «Если его не отпустят, произойдет крах российско-абхазских отношений, пойдут митинги, будет настоящий взрыв», - отметил он.

При этом, несмотря на то, что по официальным данным, причиной ареста активиста послужил его видеоролик 2022 года с резкими высказываниями о передаче пицундской госдачи в собственность России, Дасания счел, что причиной задержания послужило вовсе не это. «В Ростове-на-Дону было несколько человек, которые постоянно «капали» на Бжинава в местное ФСБ, и те вынуждены на эти доносы как-то реагировать» , - рассказал он.

Эксперт, говоривший на условиях анонимности, подтвердил, что по официальной версии Бжинава задержан за ролик о пицундской даче. «С другой стороны, я скорее удивлен, что за ним пришли только сейчас – человек работал доцентом в российском государственном вузе и открыто делал заявления, противоречащие государственной политике. Это также может быть и сигнал абхазским оппозиционерам, которых, как оказалось, признание их иноагентами не сломало – что если будете вести себя также , то можете и сесть», - подчеркнул он.

В 2022 году широкий резонанс в Абхазии получила информация о планах властей передать России госдачу в Пицунде. Тогдашний президент Аслан Бжания заявил об угрозе применения российским послом "финансовых мер воздействия", если не будет ратифицировано соглашение о передаче госдачи. 27 декабря 2023 года парламент республики на закрытом заседании ратифицировал соответствующее соглашение на фоне акции протеста. Опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики заявили, что власти Абхазии полностью утратили доверие общества, поэтому протесты в связи с этим решением могут возобновиться.