Кавказский узел

12:08, 10 апреля 2026

Пользователи соцсети потребовали сурового наказания за смерть ребенка в Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виновных в избиении трехлетней девочки, которая умерла в Абхазии, необходимо показательно наказать, заявили комментаторы соцсети. По их мнению, часть вины за смерть ребенка лежит и на органах опеки. 

Как писал "Кавказский узел", трехлетняя девочка из Гульрипшского района Абхазии скончалась в результате жестокого обращения и насилия со стороны членов собственной семьи.

Комментаторы эмоционально отреагировали на смерть ребенка

В Гульрипшском районе Абхазии скончалась девочка, ставшая жертвой жестокого обращения со стороны членов семьи. 

Сообщение об этом собрало на странице "Кавказского узла" в Faсebook*, у которой насчитывается 161 тысяча, подписчиков, 416 комментариев к 11.59 мск.

Случившееся вызвало эмоциональные комментарии. Так, многие комментаторы высказали  чувство боли и сострадания к ребёнку.

"Бедный ребёнок. Такая маленькая! Что она могла такого сделать, что так зверски избивали?", — спросила Tatiana Tsulaia.

"Господи, душа болит за тебя маленький ангелочек. Пусть твоя маленькая душа покоится с миром", —  оставила эмоциональное обращение  Регина Губаз.

"Какой ужас. Бедный ребёнок", — отметила Нина Басландзе.

Многие комментаторы осудили жестокость тех, кто избивал ребенка.

"Как же низко бить тех, кто не может ответить. Это вне понимания вообще...", — возмутилась Юлиана Шевцова.

"Даже животные своих детей берегут! Будьте прокляты!", — пишет Sabuhi Mammadaliyev.

"Люди стали какие-то другие, без жалостные. Пусть бог накажет, кто это сделал.", — считает Elene Kobalia.

В избиении девочки заподозрена ее тетя, Кристина Лахина, по версии следствия, она избила ребенка, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков. Расследуется уголовное дело, сообщила "Аиашара" 9 апреля.

Комментаторы требовали сурового наказания

Авторы большинства комментариев выразили мнение, что подобные действия по отношению к беззащитному ребенку требуют самого жестокого наказания.

"Наказание должно быть суровым!!!", — заявила Лида Джейранян.

"Только смертная казнь", — написала  Анжела Бандасарова.

"Пожизненно надо дать", — считает Кўҳи Нур Соқиева.

А где органы опеки? Соседи наверняка видели, слышали. Почему все молчали?

Другие пользователи призвали  к самосуду и жестокой расправе.

Пользователи потребовали внимания к происходящему в семьях

"Неужели никто ничего не замечал?", — задаётся вопросом Dinara Gabunia.

"А где органы опеки? Соседи наверняка видели, слышали. Почему все молчали?", — спросила Ирина Коновалова Чернова.

"Неужели рядом никого не было чтоб защитить ребёночка", — задалась вопросом Натела Агрба.

Суды на юге России демонстрируют разные подходы к наказанию родителей за смерть детей

Случаи смерти детей из-за домашнего насилия происходили в последнее время и в регионах Северного Кавказа.

21 апреля 20235 года трехлетняя девочка из Каспийска, которую жестоко избила беременная мать, умерла в больнице. ВУу женщины четверо детей. По словам уполномоченной по правам ребенка в республике, остальные дети переданы под опеку в другую семью. Суд арестовал обвиняемую, органы опеки потребовали лишить ее прав на еще троих детей. 

Смерть ребенка всегда вызывает большой резонанс, на такую жестокость общество реагирует остро.  Однако случаи насилия в семья часто остаются незамеченными, считает координатор правозащитной группы "Марем" Екатерина Нерозникова. "Смерть ребенка вызывает общественные волнения, большую волну хейта с требованием смертной казни или какого-то еще очень сурового наказания для матери. Если ребенок погибает, то всем сразу до этого становится дело, - но жаль, что до этого они часто не реагируют", - заявила она.

При этом наказание не всегда соответствует ожиданиям. Так, Малгобекский районный суд в Ингушетии вынес приговор Тамиле Муцольговой, чья четырехлетняя дочь умерла после длительных истязаний в 2023 году - ее приговорили к трем годам условно. Пользователи соцсетей сочли назначенное ей наказание чрезмерно мягким.

30 апреля 2023 года четырехлетняя девочка была доставлена в тяжелом состоянии в больницу в Малгобеке, где умерла 16 мая. Мать девочки была арестована и обвинена в причинении тяжкого вреда здоровью дочери. Смерть ребенка вызвала большой резонанс в Ингушетии: многочисленные источники свидетельствовали, что девочка подверглась жестокому сексуализированному насилию, о чем официальные источники не упоминали. Правозащитники потребовали привлечь к ответственности бездействовавших чиновников органов опеки.

В Адыгее напротив суд приговорил женщину за избиение ребенка к длительному сроку. Заиру Арбеч, мать умершей после побоев трехлетней девочки приговорили к 13 годам заключения, апелляционный суд сократил срок лишь на два месяца. К делу о жестоком обращении и неисполнении родительских обязанностей добавилось и обвинение в мошенничестве при получении выплат.

Публикации и общественная дискуссия способствуют гуманизации отношения к детям, а также в определенной мере предупреждают случаи насилия над детьми: люди, которые практикуют избиения своих детей, становятся осторожнее, когда узнают о возможном наказании, указала Нерозникова ранее.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

