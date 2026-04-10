Пользователи соцсети потребовали сурового наказания за смерть ребенка в Абхазии
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Виновных в избиении трехлетней девочки, которая умерла в Абхазии, необходимо показательно наказать, заявили комментаторы соцсети. По их мнению, часть вины за смерть ребенка лежит и на органах опеки.
Как писал "Кавказский узел", трехлетняя девочка из Гульрипшского района Абхазии скончалась в результате жестокого обращения и насилия со стороны членов собственной семьи.
Комментаторы эмоционально отреагировали на смерть ребенка
В Гульрипшском районе Абхазии скончалась девочка, ставшая жертвой жестокого обращения со стороны членов семьи.
Сообщение об этом собрало на странице "Кавказского узла" в Faсebook*, у которой насчитывается 161 тысяча, подписчиков, 416 комментариев к 11.59 мск.
Случившееся вызвало эмоциональные комментарии. Так, многие комментаторы высказали чувство боли и сострадания к ребёнку.
"Бедный ребёнок. Такая маленькая! Что она могла такого сделать, что так зверски избивали?", — спросила Tatiana Tsulaia.
"Господи, душа болит за тебя маленький ангелочек. Пусть твоя маленькая душа покоится с миром", — оставила эмоциональное обращение Регина Губаз.
"Какой ужас. Бедный ребёнок", — отметила Нина Басландзе.
Многие комментаторы осудили жестокость тех, кто избивал ребенка.
"Как же низко бить тех, кто не может ответить. Это вне понимания вообще...", — возмутилась Юлиана Шевцова.
"Даже животные своих детей берегут! Будьте прокляты!", — пишет Sabuhi Mammadaliyev.
"Люди стали какие-то другие, без жалостные. Пусть бог накажет, кто это сделал.", — считает Elene Kobalia.
В избиении девочки заподозрена ее тетя, Кристина Лахина, по версии следствия, она избила ребенка, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков. Расследуется уголовное дело, сообщила "Аиашара" 9 апреля.
Комментаторы требовали сурового наказания
Авторы большинства комментариев выразили мнение, что подобные действия по отношению к беззащитному ребенку требуют самого жестокого наказания.
"Наказание должно быть суровым!!!", — заявила Лида Джейранян.
"Только смертная казнь", — написала Анжела Бандасарова.
"Пожизненно надо дать", — считает Кўҳи Нур Соқиева.
Другие пользователи призвали к самосуду и жестокой расправе.
Пользователи потребовали внимания к происходящему в семьях
"Неужели никто ничего не замечал?", — задаётся вопросом Dinara Gabunia.
"А где органы опеки? Соседи наверняка видели, слышали. Почему все молчали?", — спросила Ирина Коновалова Чернова.
"Неужели рядом никого не было чтоб защитить ребёночка", — задалась вопросом Натела Агрба.
Суды на юге России демонстрируют разные подходы к наказанию родителей за смерть детей
Случаи смерти детей из-за домашнего насилия происходили в последнее время и в регионах Северного Кавказа.
21 апреля 20235 года трехлетняя девочка из Каспийска, которую жестоко избила беременная мать, умерла в больнице. ВУу женщины четверо детей. По словам уполномоченной по правам ребенка в республике, остальные дети переданы под опеку в другую семью. Суд арестовал обвиняемую, органы опеки потребовали лишить ее прав на еще троих детей.
Смерть ребенка всегда вызывает большой резонанс, на такую жестокость общество реагирует остро. Однако случаи насилия в семья часто остаются незамеченными, считает координатор правозащитной группы "Марем" Екатерина Нерозникова. "Смерть ребенка вызывает общественные волнения, большую волну хейта с требованием смертной казни или какого-то еще очень сурового наказания для матери. Если ребенок погибает, то всем сразу до этого становится дело, - но жаль, что до этого они часто не реагируют", - заявила она.
При этом наказание не всегда соответствует ожиданиям. Так, Малгобекский районный суд в Ингушетии вынес приговор Тамиле Муцольговой, чья четырехлетняя дочь умерла после длительных истязаний в 2023 году - ее приговорили к трем годам условно. Пользователи соцсетей сочли назначенное ей наказание чрезмерно мягким.
30 апреля 2023 года четырехлетняя девочка была доставлена в тяжелом состоянии в больницу в Малгобеке, где умерла 16 мая. Мать девочки была арестована и обвинена в причинении тяжкого вреда здоровью дочери. Смерть ребенка вызвала большой резонанс в Ингушетии: многочисленные источники свидетельствовали, что девочка подверглась жестокому сексуализированному насилию, о чем официальные источники не упоминали. Правозащитники потребовали привлечь к ответственности бездействовавших чиновников органов опеки.
В Адыгее напротив суд приговорил женщину за избиение ребенка к длительному сроку. Заиру Арбеч, мать умершей после побоев трехлетней девочки приговорили к 13 годам заключения, апелляционный суд сократил срок лишь на два месяца. К делу о жестоком обращении и неисполнении родительских обязанностей добавилось и обвинение в мошенничестве при получении выплат.
Публикации и общественная дискуссия способствуют гуманизации отношения к детям, а также в определенной мере предупреждают случаи насилия над детьми: люди, которые практикуют избиения своих детей, становятся осторожнее, когда узнают о возможном наказании, указала Нерозникова ранее.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.