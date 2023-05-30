Журналисты назвали беспрецедентной подготовку властей к противостоянию с оппозицией в Сухуме

30 мая 2023, 13:40

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Власти Абхазии предприняли беспрецедентные меры безопасности в преддверии митинга оппозиции, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Митинг запланирован на 14.00 мск, о массовом сборе протестующих у правительственных зданий в Сухуме информации пока не поступало.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 30 мая стало известно, что сотрудники МВД Абхазии задержали активистов и стянули технику к комплексу правительственных зданий в Сухуме в связи с запланированным митингом оппозиции. МВД опровергло эти сведения.

В преддверии митинга правительственный квартал в Сухуме обнесли железными заграждениями, дополнив это колючей проволокой, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" редактор "Нужной газеты" Изида Чаниа.

"Везде стоят пожарные машины. Полицейские машины и автобусы заблокировали правительственный комплекс со всех сторон. Вчера местные жители даже наблюдали некие военные подразделения", - заявила она.

Журналист Роин Агрба считает, что подобные меры предпринимаются впервые в Абхазии. "Автобусов не хватило, они металлическими ограждениями обнесли правительственный квартал и колючей проволокой. Распилили и убрали даже мост в парке на набережной, соединявший сосновую и эвкалиптовую рощу, любимое место отдыха горожан и туристов", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла".

В Сети появилось видео, на котором показана боевая техника. Кадры опубликовал сегодня телеграмм-канал "D News Абхазия". На них видно, как две военные машины - одна за другой - проезжают по улице города.

У администрации президента собираются люди, сообщил в 13.35 мск телеграмм-канал Abaza-TV. "По всей видимости, сторонники власти. Для собравшихся создали условия: установили биотуалеты, дежурит скорая помощь и пожарная", - говорится в сообщении. На опубликованном в канале видео видна группа примерно из 30 человек. Однако массового скопления людей в преддверии митинга, запланированного на 14.00 мск, на видео нет.

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