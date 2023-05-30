МВД опровергло сведения о задержаниях оппозиции в Сухуме

30 мая 2023, 11:36

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Сведения, что силовики задержали в Сухуме оппозиционных активистов, не соответствуют действительности, заявила руководитель пресс-службы МВД Абхазии Ирина Киут. Ее слова подтвердили организаторы митинга оппозиции с требованием об отставке властей.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 30 мая стало известно, что сотрудники МВД Абхазии задержали активистов и стянули технику к комплексу правительственных зданий в Сухуме в связи с запланированным на 30 мая митингом оппозиции.

Cведения об аресте оппозиционных активистов в Сухуме не соответствуют действительности. Речь шла о задержании уголовных элементов, заявила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы МВД Абхазии Ирина Киут.

Ее слова подтвердил Темур Гулия – председатель движения "Аруаа", которое является организатором митинга оппозиции. "Это не имеет отношения к нам. Сотрудники МВД по своей работе задержали некоторых людей, связанных с преступностью. Никакого отношения к оппозиции эти люди не имеют. Это дело сугубо сотрудников милиции", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 16 мая организация абхазских ветеранов "Аруаа" анонсировала масштабный митинг в Сухуме, на котором потребует отставки правительства, так как считает, что оно неспособно эффективно решать проблемы.

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