Власти Абхазии всерьез отнеслись к подготовке протестной акции ветеранов

16 мая 2023, 08:29

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Организация абхазских ветеранов "Аруаа" анонсировала масштабный митинг в Сухуме, на котором потребует отставки правительства, так как считает, что оно неспособно эффективно решать проблемы, и акция может иметь успех среди жителей Абхазии, отметили опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики. При этом они разошлись в перспективе поддержки другими оппозиционными организациями и движениями анонсированной акции ветеранов. Власти свозят в столицу ограждения, проводят демонстративные награждения силовиков, а руководители силовых ведомств угрожают оппозиционерам.

О том, что абхазская оппозиция намерена 30 мая провести в Сухуме митинг стало известно 12 мая. По словам члена совета общественной организации "Аруаа" ("Воины") Хына Думава оппозиция исчерпала "все возможности для диалога с руководством республики". "Аруаа" считает неприемлемой цель действующей власти заселить республику иностранцами под видом продажи апартаментов, продажу стратегических активов республики, увеличение тарифов на электричество и легализацию торговли с Грузией, передал "Интерфакс".

Оппозиция считает, что правительство Абхазии не имеет достаточной компетенции, чтобы решить сложные экономические вопросы, заявил председатель движения "Аруаа" Темур Гулия.

"Речь идет о продаже абхазской энергетики иностранцам, что противоречит интересам абхазского общества. Мы против ратификации о взаимном признании судебных решений, строительства апартаментов на территории Абхазии, что грозит изменением демографической ситуации в стране. И мы против торговли с Грузией", – сказал Гулия корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он подчеркнул, что оппозиция выступает за развитие торговых отношений, приведя в пример, что у Абхазии с Россией заключено более 90 соглашений. "Мы не хотим торгово-экономической экспансии со стороны Грузии. Мы полагаем, что необходима отставка правительства и формирование правительства народного доверия. Мы будем громко озвучивать это на митинге 30 мая", – сказал председатель движения "Аруаа".

Если власти не услышат требований оппозиции на митинге 30 мая, то она будет проводить другие акции в рамках действующего законодательства Абхазии, добавил он.

8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также приведены подробности вооруженного конфликта.

За инициативой о проведении митинга 30 мая в Сухуме стоит коалиция нескольких партий и движений – "Аруаа", "Форум Народного Единства", "Апсны", "Абхазское народное движение". Митинг может получить достаточно широкую поддержку, считает журналист Роин Агрба.

"В Абхазии достаточно сильное недовольство, а у ветеранской организации – разветвленная структура", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что власти пытаются договориться "сами с собой", так как проводят переговоры с общественными организациями, которые и без того лояльны по отношению к ним. "Я надеюсь, что до беспорядков не дойдет и правительство подаст в отставку. Все-таки упираться до последнего – это не для Абхазии", – сказал журналист.

Организация запланированного на 30 мая митинга - дело рук только "Аруаа", считает политолог Нателла Акаба. "Вероятно, там соберется достаточно узкий круг людей", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиция, к которой принадлежат организаторы запланированного на 30 мая митинга, за последние три года не устраивала масштабных публичных акций, ограничиваясь разного рода заявлениями, обратила внимание редактор "Нужной газеты" Изида Чаниа.

Соцопросы в Абхазии не проводятся, а результаты опроса в интернете зависят от аудитории опрашивающего – можно получить разный результат при ответах на одни и те же вопросы, добавила она.

"Так что только 30 мая мы увидим, насколько они популярны", – сказала Чаниа корреспонденту "Кавказского узла".

Абхазская оппозиция расколота на несколько частей, отметила журналист. "Есть оппозиционные партии и движения, разделившиеся на два лагеря и молодежное протестное движение. Если всем трем частям удастся объединиться, то они добьются успеха", – сказала Чаниа.

Власти Абхазии серьезно восприняли планы оппозиции провести митинг и готовятся к нему. "В Сухум свозят ограждения, проводят демонстративные награждения силовиков. Министр внутренних дел и председатель СГБ уже попытались открыто пригрозить оппозиции", – рассказала Чаниа. При этом она отметила, что оппозиция требует отставки правительства.

Председатель Службы госбезопасности Абхазии Роберт Киут заявил об опасности дестабилизации ситуации внутри страны и предупредил о недопустимости нарушения законов при проведении митинга. "Любые призывы к незаконным действиям, силовому свержению власти, какие бы то ни было попытки захвата правительственных зданий будут строго пресечены", - сказал он, слова которого приводит apsnypress.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2022 года в Абхазии возник резонанс из-за информации о том, что власти планируют передать России госдачу в Пицунде. В частности, 5 сентября 2022 года группа молодежи вышла на акцию протеста в Сухуме. 17 сентября 2022 года в Сухуме прошла еще одна акция протеста. Ее участники, преимущественно молодежь, призвали депутатов Народного собрания не допустить ратификации соглашения о передаче госдачи в Пицунде России. 7 мая юрист заявил о давлении на противников передачи России госдачи в Пицунде.

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