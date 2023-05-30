30 мая 2023, 02:02

Абхазские активисты подверглись массовым задержаниям перед акцией протеста

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Сотрудники МВД Абхазии массово задерживают активистов и стягивают технику к комплексу правительственных зданий в Сухуме в связи с запланированным на 30 мая митингом оппозиции. 

"Кавказский узел" писал, что организация абхазских ветеранов "Аруаа" запланировала на 30 мая масштабный митинг с требованием отставки правительства в Сухуме. В последние две недели власти свозят в столицу ограждения, а руководители силовых ведомств угрожают оппозиционерам.

Сотрудники абхазских правоохранительных органов с вечера 28 мая проводят задержания людей в связи с планами оппозиции провести в Сухуме масштабный митинг 30 мая.

Активистов задерживают как на улице, так и по домашним адресам. "Всем задержанным не предъявлено никаких обвинений и не оформлено их задержание", - сообщила днем 29 мая "Нужная газета". По информации издания, задерживать активистам силовикам поручило высшее руководство МВД.

Точное число задержанных неизвестно, но их не менее 25 человек, среди них есть брат лидера оппозиции Адгура Ардзинба, сообщило информационное агентство "АИАШАРА" в своем Telegram-канале.  

Telegram-канал "D News Абхазия" опубликовал вечером 29 мая несколько видеозаписей из центра Сухума. На кадрах видно, что возле комплекса правительственных зданий установлены металлические заграждения, а кроме того, в центр города в большом количестве стянуты автобусы и военные грузовики. 

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Примечание:

"Трое задержанных граждан Абхазии отпущены без предъявления обвинений", "Задержание трех человек спровоцировало акцию протеста у МВД Абхазии", "Юрист заявил о давлении на противников передачи России госдачи в Пицунде".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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