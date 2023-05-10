Группа жителей Абхазии у здания МВД в Сухуме. Скриншот фото из Telegram-канала агентства "Аишара" от 10.05.23, https://t.me/aiashara/4307

10 мая 2023, 23:10

Задержание трех человек спровоцировало акцию протеста у МВД Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Тимур Ахуба, Даур Гублия и Наник Пачулия задержаны девять дней назад, при этом только сегодня одному из адвокатов удалось увидеться со своим подзащитным, однако он не смог выяснить, в чем обвиняются задержанные. Родные и друзья задержанных вечером собрались у здания МВД в Сухуме.

Девять дней назад сотрудниками милиции в Сухуме были задержаны Тимур Ахуба, Даур Гублия и Наник Пачулия. Какое обвинение предъявлено задержанным - неизвестно, им до сих пор не предъявлены обвинения, сообщила сегодня "Нужная газета" в своем Telegram-канале.

Родственники и друзья задержанных сегодня вечером начали собираться у здания МВД, сообщило сегодня агентство "Аишара".

Как утверждается в Telegram-канале агентства, к задержанным без личного разрешения министра внутренних дел Вальтера Бутба никого не допускают. На его имя было направлено заявление, однако адвокатов так и не допустили. Одному из адвокатов сегодня удалось увидеться со своим подзащитным. Она сообщила, что на ее требование представить основания для задержания начальник уголовного розыска МВД Алхас Габлия сообщил, что может предоставить документы только утром, так как "сейчас их нет".

К ситуации подключились Генпрокуратура Абхазии и депутат парламента Кан Кварчия. Генпрокуратура изучает законность задержания трех граждан Абхазии, говорится в публикации.

Как следует из фотографий, опубликованных в Telegram-канале агентства, у ворот здания собрались десятки людей, подъезжают новые машины. Силовики собрались во дворе ведомства, ворота здания закрыты на цепь.

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Примечание:

"Двое задержанных абхазских активистов заподозрены в хулиганстве", "Абхазские силовики отчитались об изъятии 22 майнинг-ферм", "Дело о пытках туристов в Абхазии дошло до суда".

Автор: "Кавказский узел"

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