Юрист заявил о давлении на противников передачи России госдачи в Пицунде

07 мая 2023, 06:44

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Задержанные участники движения против передачи госдачи в Пицунде России планируют оспорить обвинение в хулиганстве, сообщила журналистка Изида Чания. Активисты подверглись давлению со стороны силовиков, некоторые из членов движения были задержаны еще на пути к месту проведения акции, заявил юрист Саид Гезердава.

Как писал "Кавказский узел", в начале мая силовики задержали в Сухуме несколько участников акции, которую они проводили против передачи России госдачи в Пицунде. У активистов изъяты баннеры, и на них составлены протоколы, сообщило движение "Хара хпицунда". Восемь задержанных были отпущены, в отношении двоих составлены протоколы о мелком хулиганстве.

В сентябре 2022 года в Абхазии возник резонанс из-за информации о том, что власти планируют передать России госдачу в Пицунде. В частности, 5 сентября 2022 года группа молодежи вышла на акцию протеста в Сухуме. 17 сентября 2022 года в Сухуме прошла еще одна акция протеста. Ее участники, преимущественно молодежь, призвали депутатов Народного собрания не допустить ратификации соглашения о передаче госдачи в Пицунде России.

Главный редактор "Нужной газеты" Изида Чания, комментируя историю с задержанием нескольких молодых людей, протестующих против передачи России госдачи в Пицунде, отметила, что речь идет о членах движения "Хара хпицунда (также пишется как "Харах Пицунда"), которое является незарегистрированным.

«В нем состоит примерно человек 60. Они активизировались, поскольку сейчас в очередной раз начали обсуждать вопрос о передачи госдачи в Пицунде в собственность России. Кроме того, вновь всплыли проекты приватизации энергетики и строительства апартаментов на побережье, против чего выступил горсовет Сухума, который поддержали члены движения. Они уже встречались с депутатами, с членами Общественной палаты», - рассказала она 6 мая корреспонденту "Кавказского узла".

Чания напомнила, что были задержаны шесть девушек и двое юношей, которых обвинили в хулиганстве. «Они собираются опротестовывать это решение и квалифицируют действия правоохранительных органов, как незаконные и покушение на свободу слова», - заключила она.

Связанный с движением юрист Саид Гезердава рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что цель деятельности движения - «сохранение государственности Абхазии, реагирование на угрозы суверенитету». Он подчеркнул, что за членами движения следили, поскольку некоторые из них были задержаны на пути к месту, где они должны были расклеить плакаты, «о том, что нельзя торговать родиной».

Гезердава отметил, что на задержанных юношей «давили, хотя и не грубо», чтобы заставить их подписать протокол о мелком хулиганстве, и подтвердил, что они будут оспаривать этот обвинение.

Власти Абхазии в конце 2022 года заявили о необходимости ввести закон об НКО-иностранных агентах. Поводом для такого решения стал отказ Евросоюза признавать российские паспорта, выданные в Абхазии. По словам министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинбы, программы таких неправительственных организаций направленны на внутреннюю политику Абхазии, сознание граждан и попытку изменить внешнеполитический вектор страны. "С одной стороны, они проводят якобы гуманитарные проекты на нашей территории, а с другой стороны - не признают паспорта, выданные на территории республики Абхазия. Это, безусловно, политика двойных стандартов, на которую следует обратить внимание", - приводит его слова Jam-News.

Он также коснулся вопроса об отношении членов движения к проекту закона об иноагентах, заметив, что хотя на своих акциях молодые люди не поднимали этого вопроса, «но в частных разговорах они выступают против принятия подобного закона».

Планы принято закон об иноагентах прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" и оппозиционный депутат абхазского парламента Кан Кварчия. Он «не видит смысла» в принятии такого закона. «Может, конечно, у нас и есть иноагенты, но я о таких не слышал. Скорее, наши власти можно отнести к иноагентам», - заявил он.

Напомним, Россия арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и главным управлением охраны России. В соответствии с соглашением, России безвозмездно будут переданы дача "Пицунда", земельный участок в 180 гектаров и прилегающая к нему акватория моря.

Оппозиционная партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя. "Правовой статус Пицундской госдачи в достаточной степени регулируется действующим соглашением от 1995 года, и он предоставляет широкие возможности дружественной России для свободного пользования этим объектом". В январе 2022 года было подписано новое соглашение.

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