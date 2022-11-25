МИД Абхазии возмутился непризнанием Европарламентом российских загранпаспортов

25 ноября 2022, 07:32

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Решение Европарламента о непризнании российских загранпаспортов, выданных в Абхазии и Южной Осетии, не соответствует международным нормам и ущемляет права местных жителей, заявил МИД Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября Совет Европы согласовал проведение переговоров с Европарламентом о непризнании российских загранпаспортов, выданных в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, Абхазии и Южной Осетии. Эти документы не будут действительными для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны, заявил Совет Европы. 20 октября 540 депутатов Европарламента поддержали эту инициативу.

Владимир Путин 5 октября подписал законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Абхазию и Южную Осетию Грузия считает оккупированными Россией после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Решение Европарламента о непризнании российских паспортов, выданных в том числе на территории Абхазии, противоречит базовым нормам международного права, заявил журналистам глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.

Также он отметил, что это решение "не влияет на курс по укреплению независимого суверенного Абхазского государства", и власти Абхазии "в диалоге с европейскими структурами будут добиваться признания, прежде всего, национального паспорта гражданина Республики Абхазия", сообщает сегодня "Интерфакс".

Ранее МИД Абхазии обвинил Евросоюз в соучастии "политике Грузии по международной изоляции Абхазии". "Принятые ограничения являются грубым нарушением Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции по правам человека. Решение Европарламента препятствует реализации гражданами Республики Абхазия неотъемлемого права на свободу передвижения", - цитирует заявление МИД агентство.

24 ноября депутаты Европарламента одобрили соглашение о непризнании российских загранпаспортов, выданных на территории присоединенных к России четырех регионов, а также в Абхазии и Южной Осетии. Обладатели таких документов не смогут получить визу для въезда на территорию ЕС. Исключение будет сделано для тех обладателей российских загранпаспортов, кто уезжает из-за боевых действий на Украине, сообщило в тот же день РБК.

Решение Европарламента должно быть принято Советом ЕС и затем опубликовано в официальном журнале ЕС. Оно вступит в силу на следующий день после публикации, информирует издание.

Напомним, проблемы с шенгенскими визами не новы для Абхазии, и местные жители их решают временной пропиской в России, так что решение Совета Европы не повлечет для них ощутимых последствий, указали в октябре журналистка Изида Чаниа и политолог Нателла Акаба.

Решение не повлияет и на жителей Южной Осетии, так как многие из них оформляли документы в Северной Осетии и других российских регионах, отметили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

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