Журналисты исключили для жителей Южной Осетии риск непризнания документов в Европе

09 ноября 2022, 00:57

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Решение Евросоюза не признавать российские паспорта, выданные в Южной Осетии, не затронет жителей непризнанной республики, так как многие из них оформляли документы в Северной Осетии и других российских регионах, заявили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Как писал "Кавказский узел", Совет Европы в октябре согласовал решение не признавать действительными документами российские загранпаспорта, выданные в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, Абхазии и Южной Осетии. 20 октября 540 депутатов Европарламента поддержали эту инициативу, постановив, что паспорта, выданные Россией в перечисленных регионах и Крыму, не считаются легальными в Шенгенской зоне.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Большинство жителей Южной Осетии среднего возраста имеет российские заграничные паспорта, при этом они предпочитают оформлять документы в России, хотя по истечении срока их можно обменять в российском посольстве в Южной Осетии, рассказал журналист Мурат Гукемухов.

«Многие живут на два дома в Южной и Северной Осетии, и у них есть внутренние российские паспорта с пропиской. У других есть родственники, у которых можно временно прописаться, третьи покупают в складчину любую развалюху, лишь бы там формально можно было получить прописку. По ним это решение не ударит», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В Европу большинство жителей Южной Осетии и так не ездило, «а у тех, кто ездил, давно были правильные документы», отметил Гукемухов.

Он предположил, что последствием решения Евросоюза о непризнании паспортов в Южной Осетии станет лишь изменение отношения к активистам, которые ездили в Европу на "миротворческие мероприятия". «Теперь власти и местный КГБ еще больше будут упрекать их во враждебной деятельности», - заключил журналист.

Закон о двойном гражданстве, который позволяет обладателям паспортов Южной Осетии взять гражданство России без отказа от имеющегося, Владимир Путин подписал только в мае 2022 года.

По оценке политического журналиста Руслана Тотрова, российское гражданство имеют более 90% жителей Южной Осетии. «В первую очередь получали, конечно, внутренний паспорт, а загранпаспорт оформляли как дополнительную опцию. Как граждане России они могли получить эти паспорта в любом регионе страны», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Паспорт Южной Осетии не подходит для заграничных поездок, поскольку с ним можно въехать только в страны, признавшие республику, но прямых маршрутов туда практически нет. «В те же Никарагуа или Венесуэлу с югоосетинским паспортом можно попасть, только если туда есть прямые авиарейсы из Москвы. Если есть пересадки, то югоосетинский паспорт не работает», - пояснил он.

Тотров добавил, что введенный Евросоюзом запрет в отношении российских паспортов жителям республики легко обойти. «Люди будут получать загранпаспорта в других регионах России и никто не разберется, Южная Осетия это или нет», - резюмировал журналист.

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.