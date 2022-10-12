Совет Европы согласовал отказ признавать часть российских паспортов

12 октября 2022, 18:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Совет Европы согласовал решение не признавать действительными документами российские загранпаспорта, выданные в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, Абхазии и Южной Осетии. Следующим шагом будет обсуждение этого решения в Европарламенте.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин 5 октября подписал законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Совет Европы согласовал проведение переговоров с Европарламентом о непризнании российских загранпаспортов, выданных в в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, Абхазии и Южной Осетии.

"Российские проездные документы, выданные лицам, проживающим в (этих регионах), не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны" - указано в сообщении на сайте Совета Европы. Также подчеркивается, что "российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС".

"Мы никогда не признаем нарушения основных прав Украины и Грузии на независимость, суверенитет и территориальную целостность", - приводятся в сообщении слова министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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