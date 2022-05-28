Путин подписал закон о двойном гражданстве с Южной Осетией

28 мая 2022, 18:18

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Президент России подписал закон, который позволит обладателям паспортов Южной Осетии взять гражданство России без отказа от имеющегося.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о ратификации соглашения о двойном гражданстве и упрощении процедуры получения гражданства России для граждан Южной Осетии. 19 мая депутаты Госдумы ратифицировали соглашение с Южной Осетией, а 25 мая его одобрил Совет Федерации.

Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве и упрощенном порядке получения гражданства России 4 августа 2021 года, 1 декабря его утвердил парламент Южной Осетии. Соглашение позволит обеспечить жителей Южной Осетии социальной защитой и даст им возможность получения российских пенсий, пояснил ранее президент республики. МИД Южной Осетии сообщил, что соглашение о двойном гражданстве вступит в силу после того, как Россия и Южная Осетия обменяются ратификационными грамотами.

Президент России подписал Федеральный закон "О ратификации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства", сообщил сегодня сайт Kremlin.ru.

Согласно соглашению, граждане одной страны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой страны, следует из справки государственно-правового управления президента России, опубликованной на сайте Кремля..

Соглашение вступит в силу после того, как стороны обменяются ратификационными грамотами и будет действовать на протяжении пяти лет, автоматически продлеваясь на такой же срок, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода о своем намерении прекратить его действие. Подать заявление на получение гражданства России в упрощенном порядке сможет любой дееспособный гражданин Южной Осетии от 18 лет. Дети до 14 лет будут получать такое же гражданство, как и родители. До достижения ребенком 18 лет родители смогут выбрать ему гражданство на основании письменного заявления, следует из текста соглашения.

"Кавказский узел" также писал, что 13 мая Центризбирком Южной Осетии одобрил пакет документов о проведении референдума по вопросу присоединения республики к России и направил заключение об этом действующему президенту Анатолию Бибилову. После этого потребовалось лишь несколько часов, чтобы Бибилов направил документы в Верховный суд Южной Осетии и подписал указ о проведении референдума 17 июля. 24 мая, в день инаугурации нового президента Южной Осетии Алана Гаглоева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не предпринимает каких-либо шагов по присоединению Южной Осетии, а сама постановка вопроса, вынесенного на референдум о присоединении республики, требует доработки с юридической точки зрения.

Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что Москва не предпринимает шагов по присоединению Южной Осетии, являются сигналом для Грузии, которая считает Южную Осетию своей территорией. В то же время словами Пескова, что сам вопрос референдума нужно доработать, Кремль дал властям Южной Осетии понять, что инициативу о проведении референдума следует отменить, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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