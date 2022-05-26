Аналитики поспорили о словах Пескова про референдум в Южной Осетии

26 мая 2022, 06:30

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Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что Москва не предпринимает шагов по присоединению Южной Осетии, являются сигналом для Грузии, которая считает Южную Осетию своей территорией. В то же время словами Пескова, что сам вопрос референдума нужно доработать, Кремль дал властям Южной Осетии понять, что инициативу о проведении референдума следует отменить, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 мая президент Южной Осетии подписал указ о проведении референдума по вопросу о присоединении республики к России. 24 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не предпринимает каких-либо шагов по присоединению Южной Осетии к России, а сама постановка вопроса, вынесенного на референдум о присоединении республики, требует доработки с юридической точки зрения.

Анатолий Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении в состав России 30 марта, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива о присоединении к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. По российскому законодательству, для приема Южной Осетии в состав России необходимо проведение референдума, так как референдум 1992 года не был проведен в независимом государстве, разъяснили юристы. Объединение с Северной Осетией возможно уже после вступления в состав России, говорится в справке "Кавказского узла" "Южная Осетия: условия вступления в Россию".

Высказывание Дмитрия Пескова о референдуме в Южной Осетии подчеркнуло, что для России этот вопрос пока неактуален, считает бывший советник Анатолия Бибилова Сослан Джусоев. "Комментарий Пескова – это в принципе повторение его мысли, которую он высказал сразу после того, как инициатива о референдуме была обнародована. Общая позиция, насколько я могу понимать такая, что для российской стороны пока этот вопрос неактуален. Он [Песков] это еще раз подтвердил ", – сказал Джусоев корреспонденту "Кавказского узла".

Референдум о присоединении Южной Осетии к России – это очень серьезный вопрос и поэтому позиция России была озвучена устами Пескова, а не решалась кулуарно, добавил Джусоев.

По мнению политического редактора сайта "ОсНова" Руслана Тотрова высказыванием Пескова Кремль дал понять властям Южной Осетии, что инициативу о референдуме нужно отменить. "Смысл высказываний пресс-секретаря президента России предельно прост, и искать какое-то двойное дно не нужно. Господин Песков прямо заявляет о том, что Российская Федерация здесь и сейчас, а судя по всему и в какой-то обозримой даже перспективе, совершенно не рассматривает возможности присоединения Южной Осетии. <…> И здесь господин Песков выступает рупором и прямо говорит, что "ребята нет, этого не будет" [референдума]. Мне кажется, это очевидно. И поэтому сейчас, когда мы говорим о планах проведения референдума надо понимать, что после таких сигналов из Москвы единственный верный вариант это, безусловно, отменить бибиловское начинание [с референдумом], сэкономить 50 млн рублей", – сказал Тотров корреспонденту "Кавказского узла".

Аналитик также считает, что слова Пескова не являются попыткой Кремля "указать элегантно" властям Южной Осетии на необходимость переформулировать вопрос, который планируется вынести на референдум. "Нет. Дмитрий Песков отправляет совершенно незавуалированное послание: ребята заканчивайте. Никто Южную Осетию в составе Российской Федерации не ждет просто потому, что вы наш стратегический партнер. Об этом неоднократно говорил господин Путин. Референдум – это провальная идея", – подчеркнул Тотров.

Высказывание Пескова о референдуме было адресовано в первую очередь Грузии, а не Южной Осетии, считает аналитик по Северному Кавказу Валерий Дзуцати. По его мнению, различные группы в Кремле по-разному видят ситуацию. Одни толкают Южную Осетию на референдум, а другие говорят, что не нужно.

"Грузия очень мягко, лояльно относится к России, а в условиях санкций, если бы Россия пошла на референдум, официальное присоединение Южной Осетии, то это означало бы оттолкнуть от себя Грузию. И сейчас не самый лучший момент для такого решения", – сказал Дзуцати корреспонденту "Кавказского узла".

Слова Пескова о референдуме – это, прежде всего сигнал для Грузии, подчеркнул он. "Это сигнал не для Южной Осетии. В противном случае, они могли бы объяснить им все совершенно приватно", – отметил аналитик.

Он полагает, что политика, которую будет проводить новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев, будет следовать прежнему курсу. "В Южной Осетии принята такая система выборов при которой на выборы допускаются только приемлемые для Москвы кандидаты. То есть те кандидаты, которые могут хотя бы незначительно задеть кого-то в Москве, их отсекают на ранних стадиях, то есть они вообще в выборах не участвуют. А Гаглоев он бывший сотрудник КГБ, он как бы свой. И поэтому разницы какой-то большой не будет", – сказал Валерий Дзуцати.

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Материалы о выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

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