Кремль дистанцировался от референдума в Южной Осетии

24 мая 2022, 13:50

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Россия не предпринимает каких-либо шагов по присоединению Южной Осетии, а сама постановка вопроса, вынесенного на референдум о присоединении республики, требует доработки с юридической точки зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 мая Центризбирком Южной Осетии одобрил пакет документов о проведении референдума по вопросу присоединения республики к России и направил заключение об этом действующему президенту Анатолию Бибилову. После этого потребовалось лишь несколько часов, чтобы Бибилов направил документы в Верховный суд Южной Осетии и подписал указ о проведении референдума 17 июля. Сегодня новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев вступил в свою должность.

Анатолий Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении в состав России 30 марта, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива о присоединении к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. По российскому законодательству, для приема Южной Осетии в состав России необходимо проведение референдума, так как референдум 1992 года не был проведен в независимом государстве, разъяснили юристы. Объединение с Северной Осетией возможно уже после вступления в состав России, говорится в справке "Кавказского узла" "Южная Осетия: условия вступления в Россию".

Власти России не имеют планов предпринимать каких-либо шагов по присоединению Южной Осетии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я уже говорил по этой теме и еще раз повторюсь, что никаких шагов в данном случае с российской стороны и в этой связи не предпринималось и не планируется", – привело сегодня слова Пескова РИА "Новости".

Также он отметил, что власти Южной Осетии должны доработать постановку вопроса, вынесенного на референдум. "Если мы правильно понимаем, юридически сформулирован вопрос для референдума, как объединение республики Южная Осетия и России. То есть юридически это такой некий казус, потому что, если объединение, значит речь идет о создании некоего третьего государства, что конечно же невозможно. Там нужно чуть-чуть юридически подумать над формулировками", – привел сегодня ТАСС слова Пескова.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики также указывали, что постановка вопроса, вынесенного на референдум о присоединении Южной Осетии к России, некорректна. "Вопрос, заданный на референдуме, некорректен, он предполагает некоторые разночтения. "Вы за объединение с Россией?" – что значит объединение? Объединение в союзное государство или в союз двух государств? А может, некое экономическое объединение или вхождение в состав России? Югоосетинское законодательство прямо запрещает референдум по вопросам, допускающим разночтения", – сказал 18 мая корреспонденту "Кавказского узла" журналист Мурат Гукемухов.

По его мнению, Москва не заинтересована в присоединении Южной Осетии к России. "Москва по этому поводу раздражается. Избранный президент Алан Гаглоев указал, что между Россией и Южной Осетией существует договор, по которому Москва и Цхинвал проводят согласованную внешнюю политику. То есть, инициативу необходимо было сначала согласовывать с Москвой, чего сделано не было", – отметил аналитик.

Власти Южной Осетии назначили проведение референдума о присоединении к России, при этом не согласовав саму идею с Москвой, заявил бывший советник Бибилова Сослан Джусоев. "Если это с Кремлём согласовано, то хотелось бы, чтобы Анатолий Ильич [Бибилов] озвучил с кем это согласовано, как это будет происходить, потому что, как мы помним, когда присоединяли Крым, референдум был 16-го числа, а 18-го уже последовало решение. Сейчас, судя по реакции, ничего такого не предусматривается", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бибилов мог высказать идею о присоединения Южной Осетии к России из расчета вернуться с политику, так как в случае присоединения республики к РФ, он может быть назначен главой региона, отметил журналист Заур Фарниев. "Референдум может стать [для Бибилова] козырем и дать очки на какое-то будущее оппонирование новой власти. Я думаю, что сам Бибилов может вернуться в парламент в качестве спикера, потому что, насколько мне известно, там сидят его люди. Тогда вопрос референдума станет очень мощным на основании чего можно добиваться каких-то политических успехов", – сказал Фарниев корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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Материалы о выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

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