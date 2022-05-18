Аналитики сочли назначение референдума частью политической борьбы Бибилова

18 мая 2022, 11:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Указ бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о проведении референдума о присоединении республики к России дает ему шанс вернуться в политику. Но перспективы проведения референдума сомнительны, а указ о его проведении был подписан Бибиловым необоснованно, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 мая президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении 17 июля референдума о присоединении республики к России. При этом ранее, 11 мая, новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что референдум будет проведен, когда Россия подаст соответствующий сигнал, а говорить об этом в условиях спецоперации на Украине несвоевременно.

30 марта Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении Южной Осетии в состав России, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива о присоединении к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. По российскому законодательству, для приема Южной Осетии в состав России необходимо проведение референдума, так как референдум 1992 года не был проведен в независимом государстве, разъяснили юристы. Объединение с Северной Осетией возможно уже после вступления в состав России, говорится в справке "Кавказского узла" "Южная Осетия: условия вступления в Россию".

Назначение референдума о присоединении Южной Осетии к России – это элемент внутриполитической борьбы, потому что Анатолий Бибилов приходил к власти именно с этим лозунгом, считает бывший советник Бибилова Сослан Джусоев. "За пять лет никаких шагов предпринято не было. Трактовать это иначе очень сложно. По большому счету в обществе это воспринимается как инструмент давления на нового президента Алана Гаглоева и такой потенциальный рычаг дестабилизации ситуации в республике, потому что если на этой волне на Гаглоева будет оказываться давление, то ничего хорошего для Осетии не будет", – сказал Джусоев корреспонденту "Кавказского узла".

Партия "Единая Осетия", главой которой является Бибилов, сохраняет парламентское большинство, указал автор Telegram-канала "Sidæmon" Батраз Сидамон. "У Бибилова есть два года для возвращения во власть в полном смысле этого слова, потому что его партия до сих пор сохраняет парламентское большинство. Выборы будут всего лишь через два года. В Южной Осетии традиционно кандидат от той партии, которая побеждает парламентские выборы, потом становится президентом. Смысл действия в том, что если референдум проходит успешно, то плюсы остаются за Бибиловым, потому что он его назначил. Если референдум проваливается, то ответственность несет Гаглоев, так как он его проводил", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Редактор издания "Основа" Руслан Тотров также считает идею и проведении референдума о присоединении Южной Осетии к России элементом внутриполитической борьбы. "Бибилов продумывает свою политическую тактику, и, конечно же, подумывает о том с каких направлений атаковать новоизбранного президента Гаглоева. И эта "суета на стекле" с быстрым назначением даты референдума, конечно, совершенно четкий сигнал, который посылает нам Бибилов", – сказал Тотров корреспонденту "Кавказского узла".

Поскольку идею о присоединения Южной Осетии к России высказал Бибилов, то впоследствии он может стать главой нового российского региона, считает журналист Заур Фарниев. "Референдум может стать [для Бибилова] козырем и дать очки на какое-то будущее оппонирование новой власти. Я думаю, что сам Бибилов может вернуться в парламент в качестве спикера, потому что, насколько мне известно, там сидят его люди. Тогда вопрос референдума станет очень мощным на основании чего можно добиваться каких-то политических успехов", – сказал Фарниев корреспонденту "Кавказского узла".

О согласовании с Россией инициативы по присоединению к ней Южной Осетии пока ничего не известно, напомнил Сослан Джусоев. "Если это с Кремлём согласовано, то хотелось бы, чтобы Анатолий Ильич озвучил с кем это согласовано, как это будет происходить, потому что, как мы помним, когда присоединяли Крым, референдум был 16-го числа, а 18-го уже последовало решение. Сейчас, судя по реакции, ничего такого не предусматривается", – сказал аналитик.

Батраз Сидамон также усомнился в проведения референдума: "Судя по всему, вопрос референдума так и останется какой-то внутриосетинской повесткой. То, что после референдума случится объединение, никто точно не знает и вряд ли это будет. Пока все сигналы таковы. Грузия выбрала в украинском кризисе стратегию налаживание отношений с Россией. По факту Грузия остается одним из немногих окон России во внешний мир. Грузинские власти публично сказали, что не будут открывать второй фронт", – напомнил Сидамон.

Руслан Тотров высказал мнение, что Южной Осетии не нужен второй референдум. "Во-первых, он уже был 30 лет назад – главный референдум в истории независимого государства уже состоялся. И люди тогда дали совершенно однозначный ответ на вопрос о независимости и воссоединении с Северной Осетией. Южная Осетия после того, как она была признана рядом государств, включая Россию, должна развиваться как независимое государство", – заявил аналитик.

Тотров также посетовал, что расходы на проведение референдума будут в ущерб решению социальных проблем. "50 млн рублей для бедного государства, каковым является Южная Осетия – это деньги которые безусловно придется принимать из разных статей бюджета и я подозреваю как обычно пострадает социалка и культура, а то и медицина", – сказал журналист.

На проведение референдума о присоединении Южной Осетии к России потребуется 50 миллионов рублей. Изыскание этих средств может стать проблемой для команды нового президента Алана Гаглоева, передал 14 мая Telegram-канал "Бонвæрон".

Россия в сложном положении, а Южная Осетия присоединением к ней только усложнит ситуацию, полагает Джусоев. "Очевидно, дело в том, что международное положение России и так, мягко скажем, очень сложное и они просто не хотят его усложнять еще дальше. Тут надо учитывать спецоперацию и контекст украинский. Если брать все эти обстоятельства, то в России есть мнения как за, так и против. Против обосновывается именно тем, что не нужно усложнять то, что уже сложно и, соответственно, Южная Осетия должна быть ответственным партнёром. У нас уже было два референдума и зачем еще проводить еще третий. Мне бы очень не хотелось, чтобы эта идея национальная с присоединением и референдумом становилась элементом политической борьбы и спекуляцией. Сейчас всё указывает на то, что она используется в каких-то прикладных целях и никакой идеи и стратегического планирования за этим нет", – сказал аналитик.

Южная Осетия нужна России как партнер на Южном Кавказе, подчеркнул Тотров. "Я напомню, что РФ неоднократно заявляла, что рассматривает Осетию как важного стратегического партнера в Закавказье. Как независимое государство, как суверенного товарища. РФ никогда не посылала никаких сигналов, которые могли бы сподобить политический бомонд ЮО на принятие решений о возможном присоединении. РФ совершенно не мечтает, что ЮО внезапно стала частью страны", – сказал журналист.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Сроков давности по решениям, которые были приняты по результатам референдума, не существует, отметил юрист Олег Гаглоев. "Как таковых сроков давности или сроков "годности" для принятых решений законодательством прямо не установлено. Как правило, решения референдума являются обязательными и исполняются сразу. Хотя практика знает и случаи, когда решение, принятое на референдуме не исполнилось и вовсе. А в отдельных странах решения референдума носят рекомендательных характер", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Однако закон предусматривает, что вопрос, вынесенный на референдум повторно, может быть вынесен на референдум не ранее, чем через один год. Отсюда можно сделать опосредованный вывод, что решение референдума действительно только год, добавил юрист.

"Указу о проведении референдума предшествует большой объем подготовительной работы, все должно соответствовать установленной законом процедуре, а мы стали свидетелями проведения этой работы в такой спешке, что ошибки неизбежны", – добавил Гаглоев.

Он отметил, что указ о проведении референдума может быть оспорен любым гражданином Южной Осетии в суде.

По мнению наблюдателей, Анатолий Бибилов идеей о проведении референдума пытается пролонгировать свое участие в политической жизни Южной Осетии, отметил журналист Мурат Гукемухов. "По этому поводу существуют два разных мнения. Одна часть наблюдателей считает, что эти инициативы лежат в области каких-то сложных эмоций президента Бибилова, его переживания итогов избирательной кампании. Он как бы подводит итоги своего президентства, которое началось с обещаний присоединить Южную Осетию к России и пусть уже за пределами своего конституционного срока, пусть символически, но, как бы, не отказывается от своих слов и почти выполняет предвыборное обещание. Не столь сентиментальная часть наблюдателей уверена, что Бибилов пытается подкинуть преемнику на посту президента "домашнее задание" и, таким образом, запастись пищей для политической риторики в следующем политическом сезоне", – сказал Гукемухов корреспонденту "Кавказского узла".

Он объяснил, что Бибилов тем самым пытается "поставить многоточие" после ухода с поста президента, подав тем самым знак, что его борьба за власть не закончена.

Аналитик также отметил, что Бибилов остается лидером партии "Единая Осетия" и имеет влияние на Верховный суд Южной Осетии. "Он остается активным игроком, по меньшей мере, до парламентских выборов 2024 года, если, конечно, с ним не случится уголовного преследования, на котором настаивает значительная часть избирателей, голосовавших за Алана Гаглоева. Сегодня югоосетинский сегмент социальных сетей пестрит требованиями, наконец опубликовать засекреченный Бибиловым акт проверки деятельности правительства российскими аудиторами Федерального Казначейства. Не менее угрожающими для президента выглядят требования объективного расследования убийства сотрудниками МВД 30-летнего Инала Джабиева", – рассказал Гукемухов.

Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. После смерти Джабиева в Южной Осетии прошли массовые протесты, в республике возник политический кризис. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля. Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

По мнению Мурата Гукемухова, Москва не заинтересована в присоединении Южной Осетии к России. "Судя по репликам российских спикеров, Кремль явно не в восторге от этих инициатив. [пресс-секретарь президента России] Дмитрий Песков и [первый зампред Госдумы по делам СНГ] Леонид Калашников заявили, что речь идет о внутреннем югоосетинском дискурсе, Россия к этому не причастна. Константин Затулин, вполне конкретно объяснил причины раздражения: "не время дергать Грузию за бороду". Такие нервные реакции на пиар-затею Бибилова вполне объяснимы – в большом мире его заявление восприняли по аналогии с крымским референдумом", – отметил Гукемухов.

Аналитик также подчеркнул, что сама постановка вопроса, вынесенного на референдум, некорректна. "Вопрос, заданный на референдуме некорректен, он предполагает некоторые разночтения. "Вы за объединение с Россией?" – что значит объединение? Объединение в союзное государство или в союз двух государств? А может, некое экономическое объединение или вхождение в состав России? Югоосетинское законодательство прямо запрещает референдум по вопросам, допускающим разночтения", – отметил Гукемухов.

Также, по его мнению, референдума не будет. "Москва по этому поводу раздражается. Избранный президент Алан Гаглоев указал, что между Россией и Южной Осетией существует договор, по которому Москва и Цхинвал проводят согласованную внешнюю политику. То есть, инициативу необходимо было сначала согласовывать с Москвой, чего сделано не было", – обратил внимание журналист.

Процедуры, предшествующие референдуму, начались уже после того, как были объявлены предварительные итоги выборов президента Южной Осетии. Инициатива Бибилова необоснованная, так как он объявил ее уже после того, как узнал, что он больше не президент, считает югоосетинский политолог Вячеслав Гобозов. "Как у нас написано в Конституции, исполняющий обязанности президента не может назначать референдум, и это логично. Не может назначать референдум по столь судьбоносному вопросу человек, которому избиратели отказали в доверии", – привело 16 мая "Эхо Кавказа"* слова Гобозова.

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