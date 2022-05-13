Бибилов назначил референдум о присоединении к России на 17 июля

13 мая 2022, 20:28

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Центризбирком Южной Осетии одобрил сегодня пакет документов о проведении референдума по вопросу присоединения к России и направил заключение об этом действующему президенту Анатолию Бибилову. После этого потребовалось лишь несколько часов, чтобы Бибилов направил документы в Верховный суд Южной Осетии и подписал указ о проведении референдума 17 июля

Как писал "Кавказский узел", референдум о присоединении к России будет проведен, когда Россия подаст соответствующий сигнал, а говорить об этом в условиях спецоперации на Украине несвоевременно, заявил 11 мая избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев. 8 мая во втором туре выборов президента Южной Осетии лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев получил голоса 54,2% избирателей, за действующего президента Анатолия Бибилова проголосовали 43,3%, сообщил ЦИК после подсчета 97% бюллетеней. Референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России состоится, заявил 9 мая Бибилов, который ранее признал победу оппонента Алана Гаглоева.

30 марта Анатолий Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении в состав России, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива о присоединении к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. По российскому законодательству, для приема Южной Осетии в состав России необходимо проведение референдума, так как референдум 1992 года не был проведен в независимом государстве, разъяснили юристы. Объединение с Северной Осетией возможно уже после вступления в состав России, говорится в справке "Кавказского узла" "Южная Осетия: условия вступления в Россию".

Центризбирком Южной Осетии сегодня принял заключение о соответствии требованиям Конституционного закона Республики Южная Осетия "О референдуме" пакета документов, представленных инициативной группой по проведению референдума о присоединении к России, – говорится в сообщении на сайте Центризбиркома. ЦИК постановил направить заключение президенту Южной Осетии, а уведомления о его принятии – в парламент и инициативной группе по проведению референдума.

Действующий президент Анатолий Бибилов отчитался, что пакет документов направлен в Верховный суд. "Сегодня ЦИК единогласно поддержал инициативу о вхождении Южной Осетии в состав России. Документы переданы в суд. Мы ждём решения суда", – написал он в своем Telegram-канале в 18.05 мск.

Решение о проведении референдума принимает президент Южной Осетии, но соблюдение требований Конституции должен проверить Верховный суд, говорится в законе Южной Осетии "О референдуме". "До принятия такого решения президент (...) в течение 10 дней со дня поступления к нему документов (...) направляет их в Верховный суд", – говорится в статье 10 закона. Суд должен принять решение в течение 14 дней, следует из текста статьи.

Однако уже в 20.15 мск на сайте президента был опубликован указ о назначении даты референдума. "Постановляю: назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу: "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?". Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года", - говорится в тексте указа. Указ вступает в силу со дня его подписания, отмечается в документе.

Центризбирком ранее попросил МВД Южной Осетии проверить документы по проведению референдума, сообщила 12 мая секретарь ЦИК Кристина Авлохова. По ее словам, подписные листы были направлены "для проверки достоверности сведений о гражданах, содержащихся в подписных листах", – привело ее слова ИА "Рес".

Глава ЦИК Эмилия Гагиева ранее сообщила, что инаугурация Алана Гаглоева, скорее всего, состоится 24 мая, на 10-й день после опубликования в государственных газетах итогового протокола голосования после подсчёта 100% избирательных бюллетеней. "Государственные газеты у нас выходят в четверг и субботу, поэтому протокол, скорее всего, будет опубликован в субботних номерах газет "Южная Осетия" и "Хурзарин" и значит, отсчет идет, начиная с воскресенья на 10-й день – это у нас 24 мая", – процитировало ее агентство.

12 мая Центризбирком опубликовал на своем сайте уведомление о том, что выборы президента, которые прошли 8 мая, признаны состоявшимися. "Результаты (...) определены в срок, установленный статьей 49 Конституционного закона "О выборах президента Республики Южная Осетия", то есть не нарушая пятидневный срок со дня выборов. (...) Не позднее, чем за три дня со дня подписания протокола, Центральная избирательная комиссия опубликует результаты выборов (...) в средствах массовой информации", – указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что МИД Грузии 9 мая заявил о нелегитимности выборов президента Южной Осетии. Ведомство призвало Россию уважать территориальную целостность Грузии и выполнять свои международные обязательства. Итоги первого тура выборов президента Южной Осетии отказались признать, по меньшей мере, 10 государств и Евросоюз. В частности, с заявлениями по этому поводу выступили МИД Грузии, США, Германии, Латвии, Литвы, Чехии, Азербайджана, Украины, Польши, Словакии. Евросоюз также не признает выборы в Южной Осетии, заявил 10 апреля посол ЕС в Грузии Карл Хартцель.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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Материалы о выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.