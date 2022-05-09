МИД Грузии назвал незаконными выборы президента Южной Осетии

09 мая 2022, 14:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Выборы президента Южной Осетии не имеют юридической силы и нарушают суверенитет Грузии, заявил сегодня МИД Грузии. Ведомство призвало Россию уважать территориальную целостность Грузии и выполнять свои международные обязательства.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая в Южной Осетии прошло голосование во втором туре президентских выборов. Алан Гаглоев получил 54,2% голосов по итогам обработки 97% протоколов участковых избирательных комиссий в Южной Осетии, действующий президент Анатолий Бибилов - 43,3%. Бибилов 8 мая поздравил Гаглоева с победой во втором туре, после этого он заявил, что референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России состоится.

Итоги первого тура выборов президента Южной Осетии отказались признать по меньшей мере 10 государств и Евросоюз. В частности, с заявлениями по этому поводу выступили МИД Грузии, США, Германии, Латвии, Литвы, Чехии, Азербайджана, Украины, Польши, Словакии. Евросоюз также не признает выборы в Южной Осетии, заявил 10 апреля посол ЕС в Грузии Карл Хартцель.

Министерство иностранных дел Грузии осудило проведенные в Южной Осетии президентские выборы. "Подобные незаконные действия нарушают основополагающие принципы и нормы международного права и грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ", - заявило сегодня ведомство. "В условиях российской оккупации никакие выборы не могут иметь юридической силы", - говорится в заявлении, опубликованном сегодня на сайте министерства.

Министерство призвало Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии и выполнять свои международные обязательства, включая заключенное при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Также ведомство выступило с призывом к международному сообществу "должным образом оценить и отреагировать на очередную незаконную акцию против суверенитета и территориальной целостности Грузии", - говорится в заявлении, перевод которого выполнил "Кавказский узел".

Ранее представители США, Евросоюза и НАТО не раз выступали с заявлениями в поддержку территориальной целостности Грузии. Так, 7 июля 2019 года комитет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принял предложенную Грузией резолюцию с призывом к России отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Грузию в марте 2019 года заявил о поддержке территориальной целостности страны.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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