Отрыв Гаглоева от Бибилова на президентских выборах составил более 4 тысяч голосов

09 мая 2022, 13:11

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За Алана Гаглоева проголосовали 15 867 человек, за Анатолия Бибилова голоса отдали 11 434 участников голосования, сообщил сегодня Центризбирком Южной Осетии после подсчета 97% бюллетеней.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая в Южной Осетии прошло голосование во втором туре президентских выборов. Алан Гаглоев получил 53,67% голосов по итогам обработки 85% протоколов участковых избирательных комиссий в Южной Осетии. Действующий президент Анатолий Бибилов 8 мая поздравил Гаглоева с победой во втором туре после того, как ЦИК озвучил предварительные результаты голосования. Тогда было обработано 18% протоколов. Председатель ЦИК заявила о многочисленных жалобах, основная часть которых поступила из штаба Анатолия Бибилова.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

По итогам подсчета 97% голосов лидер политической партии "Ныхас" Алан Гаглоев лидирует на выборах президента Южной Осетии с 54,2%. За действующего президента Анатолия Бибилова проголосовали 43,3% избирателей, сообщила глава ЦИК Эмилия Гагиева.

"Это данные на 12.00 мск дня 9 мая. Обработано более 97% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно итогам обработанных протоколов участковых избирательных комиссий, голоса распределились следующим образом: Бибилов Анатолий Ильич - 11 434, что составляет 43,3% от числа избирателей, принявших участие в голосовании; Гаглоев Алан Эдуардович – 15 867, что составляет 54,2% от числа избирателей, принявших участие в голосовании", - привело ее слова ИА "Рес".

По данным главы ЦИК, против всех проголосовали 779 избирателей, что составляет 2,5% участников голосования. Всего в выборах приняло участие 25 395 человек, явка составила 64,75%, отмечается в публикации.

Инаугурация нового президента пройдет в течении 10 дней после официального оглашения итогов выборов. Центризбирком должен огласить результаты в течение пяти дней со дня выборов, сообщил сегодня "Спутник Осетия".

Отметим, после первого тура выборов не менее 10 государств отказались признать выборы в Южной Осетии и выступили в поддержку территориальной целостности Грузии. Аналогичное заявление сделал представитель Евросоюза. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

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Материалы о выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

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