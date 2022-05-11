Гаглоев назвал несвоевременным референдум о присоединении к России

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Референдум о присоединении к России будет проведен, когда Россия подаст соответствующий сигнал, а говорить об этом в условиях спецоперации на Украине несвоевременно, заявил сегодня новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая прошло голосование во втором туре выборов президента Южной Осетии. После подсчета 97% бюллетеней Центризбирком сообщил, что за лидера партии "Ныхас" Алана Гаглоева проголосовали 54,2% избирателей, а за действующего президента Анатолия Бибилова - 43,3%. Референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России состоится, заявил 9 мая Бибилов, который ранее признал победу оппонента Алана Гаглоева.

30 марта Анатолий Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении в состав России, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива о присоединении к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. По российскому законодательству, для приема Южной Осетии в состав России необходимо проведение референдума, так как референдум 1992 года не был проведен в независимом государстве, разъяснили юристы. Объединение с Северной Осетией возможно уже после вступления в состав России, говорится в справке "Кавказского узла" " Южная Осетия: условия вступления в Россию ".

Южная Осетия проведет референдум по вхождению в РФ, когда для этого придет время, заявил сегодня избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев. "Тут дело не в том, что надо объединяться, а в том – какой механизм . Мы прекрасно понимаем, что в этой ситуации не все зависит от Южной Осетии", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Гаглоев пояснил. что шаги по проведение референдума должны быть согласованы с руководством России Мы сегодня следим внимательно за теми геополитическими процесами, которые проходят, понимаем, что российская Федерация проводит спецоперацию на Украине. "Я думаю, что как только наступит время. Южная Осетия была и сегодня готова ко вхождению в РФ", - следует из видеозаписи прямого эфира телеканала, опубликованной сегодня в Telegram-канале Гаглоева.

Южная Осетия проводила уже несколько референдумов, народ высказал свое мнение, но если понадобится еще один референдум, мы обязательно его проведем", заявил сегодня Алан Гаглоев в интервью ТАСС. "Мы должны понимать своего стратегического партнера. Как только будет сигнал, как только будет понимание, что настало время — этот референдум мы проведем обязательно", - процитировало его агентство.

Аналогичное мнение высказал ранее председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. "Думаю, что Гаглоев сейчас подождет, в отличие от [президента республики Анатолия] Бибилова. Хотя он и объявил, что готов провести такого рода референдум, но тут это в большей степени зависит даже не от них, а от России, от того, насколько Россия с Белоруссией готовы расширять Союзное государство", - привело его слова агентство 9 мая.

Выборы президента Южной Осетии не имеют юридической силы и нарушают суверенитет Грузии, заявил 9 мая МИД Грузии. Ведомство призвало Россию уважать территориальную целостность Грузии и выполнять свои международные обязательства. Итоги первого тура выборов президента Южной Осетии отказались признать по меньшей мере 10 государств и Евросоюз. В частности, с заявлениями по этому поводу выступили МИД Грузии, США, Германии, Латвии, Литвы, Чехии, Азербайджана, Украины, Польши, Словакии. Евросоюз также не признает выборы в Южной Осетии, заявил 10 апреля посол ЕС в Грузии Карл Хартцель.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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