Прописка в России стала для жителей Абхазии способом обходить проблемы с визами

16 октября 2022, 19:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проблемы с шенгенскими визами не новы для Абхазии, жители республики их решают временной пропиской в российских регионах, так что решение Совета Европы о непризнании выданных в Абхазии российских загранпаспортов не повлечет ощутимых последствий, констатировали журналистка Изида Чаниа и политолог Нателла Акаба.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября Совет Европы согласовал проведение переговоров с Европарламентом о непризнании российских загранпаспортов, выданных в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, Абхазии и Южной Осетии. Эти документы не будут действительными для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны, заявил Совет Европы.

Владимир Путин 5 октября подписал законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Решение Совета Европы не стало неожиданностью для жителей Абхазии, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" редактор «Нужной газеты» Изида Чаниа. "Проблемы с визами в Шенгенскую зону жители Абхазии ощущали и раньше, когда ездили с российскими паспортами. Те, кто часто ездил в Европу, обычно обходили это, временно прописываясь в тех или иных регионах России и получая паспорт там. Вероятно, теперь это станет общей практикой", - сказала она.

По словам Чаниа, органы власти России выдавала в Абхазии только загранпаспорта. "Внутренних паспортов не выдавали. При этом, когда срок загранпаспорта кончается, можно спокойно пойти в консульство России в Сухуме и обменять его на новый. Никаких проблем с этим нет", - заметила она.

Согласно данным на сайте посольства России в Абхазии, гражданами России являются около 80% населения Абхазии.

По абхазскому паспорту, по словам Чаниа, можно въехать только в Россию. "Впрочем, было несколько случаев въезда по нему в Турцию, но непонятно, система это или случайность. Вероятно, по ним можно въехать в признавшие Абхазию страны - Никарагуа, Венесуэлу - но большинство из них далеко, и никто это не проверял", - заметила она.

Журналистка также подчеркнула, что на граждан Абхазии решение президента России о частичной мобилизации не распространяется. Аналогичное мнение высказала политолог Нателла Акаба. "Согласно российско-абхазскому договору, граждан Абхазии не могут мобилизовать в российскую армию", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Нателла Акаба подтвердила существование практики получения абхазами российских загранпаспортов путем временной прописки в российских регионах. "Я сама так получала загранпаспорт, и потом обменивала его на новый", - сказала она.

По словам политолога, граждане Абхазии, у которых истек срок действия загранпаспорта, сейчас также могут обменять свой паспорт в российском посольстве в Сухуме. При этом по абхазскому паспорту никуда, кроме как в признавшие Абхазию страны, выехать невозможно, добавила она. "Это Россия и, вероятно, Никарагуа и Венесуэла", - сказала Акаба.

Совет Европы – это консультативный орган, и его решения не являются категоричными директивами, указал президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. "Это не Еврокомиссия. Решение сначала должно быть одобрено правительствами стран ЕС, чтобы вступить в силу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.