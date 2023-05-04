Двое задержанных абхазских активистов заподозрены в хулиганстве

04 мая 2023, 16:22

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Силовики отпустили восьмерых задержанных активистов движения "Хара хпицунда", в отношении двух молодых людей составлены протоколы о мелком хулиганстве, сообщило МВД Абхазии. При этом активистам не вернули баннеры с цитатами политиков, которые они развешивали в рамках акции против передачи госдачи "Пицунда" России.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали в Сухуме нескольких участников акции, которую они проводили против передачи России госдачи в Пицунде. У активистов изъяты баннеры, и на них составлены протоколы, сообщило движение "Хара хпицунда".

В сентябре 2022 года в Абхазии возник резонанс из-за информации о том, что власти планируют передать России госдачу в Пицунде. В частности, 5 сентября 2022 года группа молодежи вышла на акцию протеста в Сухуме. 17 сентября 2022 года в Сухуме прошла еще одна акция протеста. Ее участники, преимущественно молодежь, призвали депутатов Народного собрания не допустить ратификации соглашения о передаче госдачи в Пицунде России.

МВД Абхазии сообщило, что на акции протеста в Сухуме были задержаны шесть девушек и двое юношей. После "профилактической беседы" девушек отпустили, а в отношении двух молодых людей, Рашида Тании и Айнара Хашиг заведены административные дела о хулиганстве (часть 1 статьи 166 КоАП Абхазии предусматривает до 30 суток административного ареста). При этом задержанные юноши отказывались от дачи объяснений и подписания протоколов об административном правонарушении без присутствия адвокатов. "Адвокаты были приглашены и после оформления надлежащих процедур Тания и Хашиг отпущены домой", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Активисты опубликовали в своем Telegram-канале требование к правоохранительным органам "вернуть все баннеры, которые были изъяты без нашего согласия". "Баннеры содержали выдержки из конституции, цитаты Фазиля Искандера, Владислава Ардзинбы и действующего президента Аслана Бжании. Содержание наших баннеров не нарушало никаких законов. Мы требуем от ответственных лиц возврат всех наших имущественных ценностей в целости и сохранности", - говорится в публикации.

По заявлению сотрудников милиции баннеры, на которых цитируются первый президент Абхазии Владислав Ардзинба и другие известные в стране люди, будут направлены на экспертизу, для проверки на экстремизм, сообщила сегодня "Нужная газета".

Напомним, Россия арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и Главным управлением охраны России. В соответствии с соглашением, России безвозмездно будут переданы дача "Пицунда", земельный участок в 180 гектаров и прилегающая к нему акватория моря.

Оппозиционная партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя. "Правовой статус Пицундской госдачи в достаточной степени регулируется действующим соглашением от 1995 года, и он предоставляет широкие возможности дружественной России для свободного пользования этим объектом". В январе 2022 года было подписано новое соглашение.

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