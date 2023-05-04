Активисты молодежного движения задержаны в Сухуме

04 мая 2023, 11:34

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Силовики задержали в Сухуме нескольких участников акции, которую они проводили против передачи России госдачи в Пицунде. У активистов изъяты баннеры, и на них составлены протоколы, сообщило движение "Хара хпицунда".

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года в Абхазии возник резонанс из-за информации о том, что власти планируют передать России госдачу в Пицунде. В частности, 5 сентября 2022 года группа молодежи вышла на акцию протеста в Сухуме. 17 сентября 2022 года в Сухуме прошла еще одна акция протеста. Ее участники, преимущественно молодежь, призвали депутатов Народного собрания не допустить ратификации соглашения о передаче госдачи в Пицунде России.

Силовики задержали в Сухуме активистов движения "Хара хпицунда" во время проведения сегодня ими акции, в рамках которой они развешивали баннеры.

"С 05.26 утра [04.26 мск] сегодняшнего дня активисты находятся в здании УВД, куда их изначально пригласили для написания объяснительной записки. В данный момент сотрудники подготавливают протоколы об административном правонарушении", – привела сегодня в своем Telegram-канале "Нужная газета" сообщение движения.

Баннеры были демонтированы, их отправили на экспертизу, сказано в сообщении. "Хотя они и не являются орудием преступления, поскольку преступления мы не совершали", – привел заявление движения Telegram-канал "D News Абхазия".

Фотографии баннеров были сегодня опубликованы в Telegram-канале движения "Хара Хпицунда".

На баннерах в частности были надписи "Мы страну не проигрывали, хватит отдавать бесценные земли", "Человек должен быть порядочным, это осуществимо в любых условиях при любой власти. Порядочность не предполагает героичности".

На еще один баннер нанесена цитата из песни А.Лакраба "Абхазия" – "Стоишь нагая, ты мать моя, все рвут тебя на куски! С колен ты встала, Абхазия, но на пороге у лжи".

Напомним, Россия арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и Главным управлением охраны России. В соответствии с соглашением, России безвозмездно будут переданы дача "Пицунда", земельный участок в 180 гектаров и прилегающая к нему акватория моря.

Оппозиционная партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя. "Правовой статус Пицундской госдачи в достаточной степени регулируется действующим соглашением от 1995 года, и он предоставляет широкие возможности дружественной России для свободного пользования этим объектом". В январе 2022 года было подписано новое соглашение.

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