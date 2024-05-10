Гражданин России обвинен в нападении на полицейских в Тбилиси

10 мая 2024, 07:24

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Полицейские в Тбилиси задержали гражданина России Андрея Раутберга, он обвинен нападении на силовика и порче видеокамер во время митинга противников закона об иноагентах.

Как писал "Кавказский узел", 8 и 9 мая силовики задержали шестерых человек, которые обвинены в нападении на полицейских и повреждении автомобилей, зданий и сооружений на акциях протеста против закона об иноагентах.

7 мая активисты, выступающие против закона об иноагентах, прошли шествием по Тбилиси, призвав оппозиционные партии объединиться в критический для страны момент. 8 мая многие противники так называемого "российского закона" получили телефонные звонки с угрозами. Вечером того же дня стало известно, что как минимум трое из них - депутат от "Единого национального движения" Дмитрий Чиковани, организатор акций против закона об иноагентах Лаша Гвинианидзе и политик Гия Джапаридзе - подверглись нападениям неизвестных.

Силовики в Тбилиси в ночь на 10 мая задержали выходца из Белгорода Андрея Раутберга. По их данным, молодой человек вместе с протестующими участвовал в порче камер наружного наблюдения во время митинга, сообщает "Грузия Online".

Полицейские предъявили ему обвинения по статьям 187 (порча городского имущества) и 353 (нападение на полицейского) УК Грузии, по которым ему грозит от 7 до 11 лет лишения свободы.

Во время обыска в квартире, где живет Раутберг, изъяли всю технику и одежду, в которой он был на митинге. Помимо полицейских, при обыске присутствовали представители провластных СМИ, которые снимали происходящее на видео. Позже информация о задержании Раутберга, где он назван "арестованным преступником № 6", появилась в провластном телеканале Imedi, пишет издание.

Андрей Раутберг – гражданин России, он покинул Белгород во время мобилизации, информирует Sota.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

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