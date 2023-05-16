Трое задержанных граждан Абхазии отпущены без предъявления обвинений

16 мая 2023, 07:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Абхазские силовики отпустили задержанных ранее Тимура Ахубу, Даура Гублию и Наника Пачулию не предъявив им обвинения. Местные журналисты предположили, что все трое могут иметь отношение к криминальному миру. Также они отметили, что освобождению Ахубы, Гублии и Пачулии способствовала акция протеста, которую провели в Сухуме их близкие.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 мая в Сухуме около здания МВД Абхазии прошел митинг, который провели родные и друзья Тимура Ахубы, Даура Гублии и Наника Пачулии. Адвокат рассказал, что они были задержаны девять дней назад, при этом только 10 мая одному из защитников удалось увидеться со своим подзащитным. Однако он не смог выяснить, в чем обвиняются задержанные.

Причину задержания Ахубы, Гублии и Пачулии силовики официально не сообщили, отметил журналист Роин Агрба. "Никаких официальных заявлений о причинах их задержания не было", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист предположил, что задержания могли быть проведены в рамках борьбы с организованными преступными группировками и "ворами в законе". Он отметил, что 10 мая у здания МВД собрались их родственники и друзья. "Они вышли и требовали назвать им причины задержания. Потом они обратились к депутатам парламента с просьбой донести их требования до министра внутренних дел. Никого из собравшихся не задерживали", – рассказал Агрба.

Мнение о том, что Ахуба, Гублия Пачулия могут иметь отношение к криминальному миру также высказала редактор "Нужной газеты" Изида Чаниа.

"Поскольку у нас нет специальных законов, наказывающих за членство в ОПГ, а предъявить им что-то оказалось невозможно, то их арестовали без предъявления каких-либо обвинений. В результате их продержали так десять дней и отпустили. Никаких официальных заявлений об этом не было", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Чаниа отметила, что, возможно, быстрому освобождению способствовала акция протеста родственников и друзей задержанных. "Они требовали или огласить обвинения или отпустить. А поскольку обстановка напряженная, то опасаясь большего скандала, их предпочли отпустить", – сказала Изида Чаниа.

На 07.20 мск на сайтах МВД и прокуратуры Абхазии нет комментариев относительно причин задержания Тимура Ахубы, Даура Гублии и Наника Пачулии.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.