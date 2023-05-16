16 мая 2023, 07:36

Трое задержанных граждан Абхазии отпущены без предъявления обвинений

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Абхазские силовики отпустили задержанных ранее Тимура Ахубу, Даура Гублию и Наника Пачулию не предъявив им обвинения. Местные журналисты предположили, что все трое могут иметь отношение к криминальному миру. Также они отметили, что освобождению Ахубы, Гублии и Пачулии способствовала акция протеста, которую провели в Сухуме их близкие.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 мая в Сухуме около здания МВД Абхазии прошел митинг, который провели родные и друзья Тимура Ахубы, Даура Гублии и Наника Пачулии. Адвокат рассказал, что они были задержаны девять дней назад, при этом только 10 мая одному из защитников удалось увидеться со своим подзащитным. Однако он не смог выяснить, в чем обвиняются задержанные.

Причину задержания Ахубы, Гублии и Пачулии силовики официально не сообщили, отметил журналист Роин Агрба. "Никаких официальных заявлений о причинах их задержания не было", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист предположил, что задержания могли быть проведены в рамках борьбы с организованными преступными группировками и "ворами в законе". Он отметил, что 10 мая у здания МВД собрались их родственники и друзья. "Они вышли и требовали назвать им причины задержания. Потом они обратились к депутатам парламента с просьбой донести их требования до министра внутренних дел. Никого из собравшихся не задерживали", – рассказал Агрба.

Мнение о том, что Ахуба, Гублия Пачулия могут иметь отношение к криминальному миру также высказала редактор "Нужной газеты" Изида Чаниа.

"Поскольку у нас нет специальных законов, наказывающих за членство в ОПГ, а предъявить им что-то оказалось невозможно, то их арестовали без предъявления каких-либо обвинений. В результате их продержали так десять дней и отпустили. Никаких официальных заявлений об этом не было", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Чаниа отметила, что, возможно, быстрому освобождению способствовала акция протеста родственников и друзей задержанных. "Они требовали или огласить обвинения или отпустить. А поскольку обстановка напряженная, то опасаясь большего скандала, их предпочли отпустить", – сказала Изида Чаниа.

На 07.20 мск на сайтах МВД и прокуратуры Абхазии нет комментариев относительно причин задержания Тимура Ахубы, Даура Гублии и Наника Пачулии.

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Примечание:

"Абхазские силовики отчитались об изъятии 22 майнинг-ферм", "Дело о пытках туристов в Абхазии дошло до суда", "Двое задержанных абхазских активистов заподозрены в хулиганстве".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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