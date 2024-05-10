Жители Сочи раскритиковали милитаристский пафос официальных празднований 9 мая

10 мая 2024, 05:33

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В годы войны 1941-1945 годов Сочи, не затронутый боевыми действиями, был известен как "город-госпиталь", но современные чиновники предлагают горожанам отмечать 9 мая, примеряя на себя автоматы, каски и роли пулеметчиков, посетовали опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Праздничные мероприятия по случаю дня победы 9 мая посетили около 25 тысяч жителей Сочи, заявил представитель мэрии корреспонденту “Кавказского узла”. По его информации, примерно 15 тысяч человек отметили праздник на площади Флага в центре города, а еще 5 тысяч человек посетили главный городской мемориал в микрорайоне Завокзальный.

«В честь 9 мая на мемориале была представлена масштабная праздничная дымовая инсталляция в цветах российского триколора и театрализованная постановка «Победа», в которой приняли участие более 400 военнослужащих, артистов творческих коллективов и воспитанников образовательных учреждений города. Возложения цветов и памятные акции проходили у всех 140 основных памятниках военной истории Сочи», - заявил представитель мэрии.

Мемориал жертвам фашизма в Завокзальном, который чиновники открыли к 9 мая, был закрыт с февраля 2024 года - тогда проходы к Вечному огню загородили металлическими заборами, объяснив это «ремонтом». Горожане обратили внимание, что это произошло, когда люди решили приносить к этому мемориалу цветы в память об оппозиционных политиках Борисе Немцове и Алексее Навальном - у памятника жертвам политических репрессий, куда сочинцы также приходили с этой целью, дежурили силовики и люди в штатском.

Заявления о ремонте мемориала вызвали у горожан вопросы, поскольку лишь 8 лет назад чиновники публично отчитывались о реконструкции мемориала, которая обошлась в 44 миллиона рублей. Активисты пытались выяснить, почему бюджетные средства вновь тратятся на реконструкцию мемориала, который не нуждается в ремонте.

В официальном ответе на запрос “Кавказского узла” по этому поводу от 4 марта замглавы Сочи Олег Бурлев сообщил, что «в рамках подготовки к Дню победы ведутся работы по благоустройству воинского мемориала». Конкретные вопросы - о том, проводились ли общественные обсуждения целесообразности «благоустройства» и «обновления» плитки на мемориале, какова стоимость работ и кто выиграл тендер на них - были проигнорированы.

По словам сочинцев, живущих рядом с мемориалом, работы по перекладке плитки продолжались даже в ночь на 9 мая. «Из праздника 9 мая сделали просто шоу, а из мемориала - источник отмывания бюджетных средств. Шла по городу и увидела двух стариков на Навагинской, которые пели военные песни и им кидали деньги - пенсионеры вынуждены даже в такой день побираться, в то время как на мемориале устроили пир во время чумы за бюджетные деньги», - заявила “Кавказскому узлу” жительница Сочи Татьяна Марущенко. Она отметила, что считает уместными для 9 мая выражения скорби и печали, а не песни и танцы с агрессивными лозунгами.

На площади Флага в центре Сочи чиновники организовали для детей и взрослых своеобразный аттракцион: желающие могли постоять за пулеметом или залповым орудием, целясь в некие объекты, пройти мимо оборонительных «ежей», пощупать мину, примерить каску или прикоснуться к бинтам и шприцам для раненных солдат. Также в рамках празднования для желающих организовывали “курс молодого бойца”.

«Для чего вся эта пропаганда, внушение молодому и старшему поколению, что война - это обычное дело и состояние человека? Нет! Война это страшно, надо делать все возможное, чтобы она никогда не повторилась», - считает жительница Сочи Виктория Мельникова. Она напомнила, что город Сочи не знал отечественной войны 1941-1945 годов, а был “городом-госпиталем и городом мира”.

Аттракцион раскритиковала и горожанка Антонина Сергеева. Женщина отметила, что атрибутика, выставленная на площади, напомнила ей о жизни украинцев, а характер устроенными властями развлечений и риторику празднования она назвала “пропагандой войны”.

Молодой человек, представившийся как Сергей Денисов, выразил недоумение, что матери маленьких детей охотно фотографируют их у пушек, с автоматами и в касках, превращая таким образом орудия убийства в «милую детскую игру».

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