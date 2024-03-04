Пациентка в Кабардино-Балкарии через суд добивается положенных ей лекарств

04 марта 2024, 08:09

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Страдающая эпилепсией жительница Кабардино-Балкарии обратились в суд с требованием, чтобы Минздрав республики обеспечил ее положенными препаратами. Ответчик потребовал, девушка лично явилась в суд, несмотря на состояние ее здоровья, рассказал в соцсети активист правозащитной организации "Монитор пациента" Сулейман Сулейманов. Комментаторов возмутило жестокое отношение врачей к пациентке.

Представитель правозащитной организации "Монитор пациента" Сулейман Сулейманов записал видео, на котором рассказал, что 25-летняя жительница Кабардино-Балкарии, страдающая эпилепсией, не могла получить противосудорожные препараты, без которых может потерять сознание и упасть в приступе в любой момент. После этого активисты помогли ей обратиться в суд.

"Минздрав Кабардино-Балкарии просто сказал, что препарата нет и этим ограничился. Мы подали в суд и на этой неделе было уже четвертое заседание, которое в очередной раз отложили из-за неявки жительницы Кабардино-Балкарии. Хотя в этом нет никакой необходимости: есть все документы, справки и наш юрист, который представляет её интересы", – пояснил Сулейманов на видео, опубликованном 3 марта в Instagram-паблике* goloskbr.

По его словам, сторона ответчика, в качестве которой выступают поликлиника, лечащий врач и Минздрав Кабардино-Балкарии, потребовали, чтобы пациентка явилась в суд и дала лично показания. "Настолько, как мне показалось, жестокие люди, требовали ее присутствия. Обвиняли в том, что я будто бы способствую тому, чтобы она не пришла, подговариваю ее", – сказал Сулейманов.

Отсутствие необходимых препаратов может привести к трагичным последствиям. Ранее активисты помогли девушке добиться получения препарата "Топомакс". Второго препарата "Суксилеп" в России нет, его нужно закупать специально для пациентки, пояснил он.

Защита представила документы о том, что у девушки заболел ребенок и что это является одной из причин, по которой она не может явиться в суд. Тем менее, суд счел требования ответчика обоснованными, рассказал Сулейманов. "Тяжело говорить, видя это отношение врачей, которые обязаны сопереживать, сочувствовать. Здесь видишь такую агрессию", – отметил он.

Этот пост в Instagram-паблике goloskbr*, на который подписаны около 164 тысяч пользователей, на 08.05 мск 4 марта набрал 1100 отметок "нравится" и 60 комментариев.

"Если грамотным юристам тяжело дается отстоять закон, представьте, как тяжело нам, простым людям – инвалидам, старикам, мамам детей-инвалидов. Мы и так незащищённые, ищем поддержку в мелочах даже. В добром слове или взгляде, а по сути натыкаемся на ледяную стену и агрессию", – написала djamilya.dagirovna.

"Чиновники Кабардино-Балкарии в своем репертуаре", – написал пользователь mansoura.jabel.

"Реалии Кабардино-Балкарии. Врачи ненавидят пациентов, учителя – учеников, чиновники – всех жителей. И так далее", – высказала схожее мнение terekulovaangela.

"У многих во время комиссии у врачей (членов комиссии) плохое отношение к больным (инвалидам). К моему сыну инвалиду было такое отношение. Около 20 лет прошло, но я и сын этого не забыли", – отметила indira_0303_.

"В Кабардино-Балкарии очень тяжело с медициной. Врачи очень жестокие, нет никакого сочувствия к больным. Очень жалко девушку, надеюсь вы ей поможете", – написал пользователь taira_dominata.

На 08.05 мск 4 марта на сайте Минздрава Кабардино-Балкарии нет комментариев относительно проблемы с отсутствием препаратов для пациентки с эпилепсией, а также относительно требования вызвать ее в суд.

"Кавказский узел" также писал, что 15 сентября 2022 года суд в Кабардино-Балкарии удовлетворил иск родителей девочки-инвалида, которая не получала достаточную паллиативную помощь и лекарства, а также обязал врачей компенсировать им моральный вред.

9 июня 2022 года стало известно, что активисты в Кабардино-Балкарии помогли родителям девочки с ДЦП добиться через суд положенных ей лекарств и медицинских изделий.

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