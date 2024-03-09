Подруга Седы Сулеймановой обвинена в нарушении общественного порядка

09 марта 2024, 16:38

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Силовики в Санкт-Петербурге составили протокол по административной статье на Лену Патяеву, которую задержали на одиночном пикете в поддержку Седы Сулеймановой, увезенной родственниками в Чечню.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта полицейские задержали и доставили в отдел полиции Лену Патяеву, которая на одиночном пикете около прокуратуры Санкт-Петербурга потребовала сообщить о судьбе Седы Сулеймановой. Перед пикетом Патяева прошла по улицам города, раздавая листовки с информацией об исчезновении Сулеймановой.

1 февраля Лена Патяева также выходила на одиночный пикет у здания прокуратуры Санкт-Петербурга. О судьбе Седы Сулеймановой ничего не известно уже 150 дней, заявила она на пикете. Силовики задержали девушку и в тот же день отпустили, составив протокол о нарушении антиковидных ограничений.

Лена Патяева обвинена по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП), сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

"Задержанная по-прежнему, со вчерашнего дня, находится в отделе полиции № 1", - говорится в публикации в телеграм-канале проекта.

Часть 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, либо до 100 часов обязательных работ, либо до 15 суток административного ареста.

Согласно данным на сайте управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, городской отдел полиции № 1 расположен в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. В этом районе, по данным сервиса "Яндекс Карты", находятся Ленинский, Октябрьский и Фрунзенский райсуды. На сайтах этих судов, по состоянию на 16.35 мск, нет информации о поступлении административного дела Патяевой.

Напомним, 23 августа 2023 года к сбежавшей из Чечни в Санкт-Петербург 26-летней Седе Сулеймановой и ее жениху пришли силовики и задержали их, объяснив, что девушка подозревается в краже украшений. Затем молодого человека отпустили, а девушку отправили в Грозный, где допросили как свидетеля по делу о краже и передали дяде и тете. Адвокатам не позволили встретиться с подзащитной, сославшись на ее отказ от их услуг. 20 октября жених Сулеймановой Станислав Кудрявцев сообщил, что принял ислам, и попросил о встрече с ней, но не получил ответа от родных девушки.

Седа Сулейманова еще в октябре 2022 года обратилась к правозащитникам, так как боялась, что ее семья может совершить "убийство чести", поскольку родственников из Грозного не устраивала ее недостаточная религиозность. В январе 2023 года Седа нашла работу и решила остаться в Санкт-Петербурге. В феврале того же года ее уже пытались похитить родственники, но ей удалось сбежать. После этого Седа поменяла работу и адрес проживания, однако осталась в Санкт-Петербурге, где и была задержана в августе.

7 февраля Кризисная группа СК SOS* сообщила, что два источника в Чечне озвучили версию об убийстве Седы Сулеймановой родственниками. Правозащитники потребовали от Следственного комитета и Генпрокуратуры провести проверку информации о возможном "убийстве чести". После проверки прокуратура заявила, что Сулейманова добровольно уехала в Чечню из Санкт-Петербурга.

Длительное отсутствие информации о судьбе Седы Сулеймановой не дает оснований считать, что она убита, сообщили "Кавказскому узлу" знакомые с реалиями Чечни эксперты. "Убийства чести" не совершаются за недостаточную религиозность, родственники могли ограничиться изоляцией девушки, пояснили они.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Ранее, 29 августа 2023 года, омбудсмен Чечни Мансур Солтаев в отчете о встрече с Седой Сулеймановой заявил, что девушке ничего не угрожает и она находится в безопасности. Правозащитники тогда отметили, что Солтаев опубликовал не видео беседы, а лишь фото, на котором на шее девушки виден след, похожий на гематому.

4 сентября 2023 года Мансур Солтаев сообщил о повторном визите к Сулеймановой. По его словам, девушка встретила его в хорошем настроении, а жалоб не высказывала. При этом в коротком ролике, который опубликовал Солтаев, Сулейманова просто провожает его до ворот, а на видео наложена музыка.

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