Силовики задержали подругу Седы Сулеймановой в Санкт-Петербурге

08 марта 2024, 14:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские задержали Лену Патяеву, которая на пикете около прокуратуры Санкт-Петербурга потребовала сообщить информацию о Седе Сулеймановой, увезенной родственниками в Чечню. Пикетчица призвала жителей города выступить в защиту Сулеймановой.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля Лена Патяева вышла на одиночный пикет у здания прокуратуры Санкт-Петербурга. О судьбе Седы Сулеймановой ничего не известно уже 150 дней, заявила она на пикете. Силовики задержали девушку и в тот же день отпустили, составив протокол о нарушении антиковидных ограничений.

23 августа 2023 года к сбежавшей из Чечни в Санкт-Петербург 26-летней Седе Сулеймановой и ее жениху пришли силовики и задержали их, объяснив, что девушка подозревается в краже украшений. Затем молодого человека отпустили, а девушку отправили в Грозный, где допросили как свидетеля по делу о краже и передали дяде и тете. Адвокатам не позволили встретиться с подзащитной, сославшись на ее отказ от их услуг. 20 октября жених Сулеймановой Станислав Кудрявцев сообщил, что принял ислам, и попросил о встрече с ней, но не получил ответа от родных девушки.

Лена Патяева задержана у здания прокуратуры Санкт-Петербурга, сообщает сегодня в своем телеграм-канале издание Sota. "Там она стояла в пикете с требованием предоставить информацию о своей подруге Седе Сулеймановой, похищенной чеченскими силовиками из Петербурга и, возможно, убитой после этого родственниками в Чечне", - говорится в публикации.

До проведения пикета Патяева прошла по улицам в центре города, раздавая людям листовки с информацией об исчезновении Седы Сулеймановой. "Я хочу, чтобы люди меня услышали. Моя подруга находится в смертельной опасности, возможно, даже уже убита, а никому до этого нет дела. Я хочу, чтобы меня услышали как официальные инстанции РФ, так и простые жители Санкт-Петербурга", - приводит издание слова Лены Патяевой.

Седа Сулейманова – гражданка России и имеет право жить в Санкт-Петербурге, где она с детства мечтала жить, подчеркнула Патяева. "Но ее права были у нее грубо отняты. По информации правозащитников, Седу, скорее всего, уже убили ее родственники мужского пола, чтобы «смыть пятно позора» – за то лишь, что она жила в Питере, за то лишь, что она дружила со мной и собиралась выйти замуж за Стаса. Я призываю всех жителей и гостей этого прекрасного города не молчать, а встать и осмелиться высказать наконец своё мнение. Нормально ли это, что в 21 веке молодую девушку, нашу согражданку, похищают и грозятся убить только за то, что она хотела жить свободно и самостоятельно?" – заявила она.

Седа Сулейманова еще в октябре 2022 года обратилась к правозащитникам, так как боялась, что ее семья может совершить "убийство чести", поскольку родственников из Грозного не устраивала ее недостаточная религиозность. В январе 2023 года Седа нашла работу и решила остаться в Санкт-Петербурге. В феврале того же года ее уже пытались похитить родственники, но ей удалось сбежать. После этого Седа поменяла работу и адрес проживания, однако осталась в Санкт-Петербурге, где и была задержана в августе.

Лена Патяева сегодня прошла по улицам города в пальто с портретом Сулеймановой и надписью «Где Седа?». Она также расклеила стикеры с QR-кодом, ведущим на сайт, с которого можно отправить обращение в СКР с требованием проверить информацию об убийстве Сулеймановой, сообщает в своем телеграм-канале медиапроект "Активатика". "После раздачи листовок Патяева встала в пикет у прокуратуры на Исаакиевской площади. Там ее задержали полицейские и доставили в 1-й отдел полиции", - говорится в публикации.

Напомним, 7 февраля Кризисная группа СК SOS* сообщила, что два источника в Чечне озвучили версию об убийстве Седы Сулеймановой родственниками. Правозащитники потребовали от Следственного комитета и Генпрокуратуры провести проверку информации о возможном "убийстве чести". После проверки прокуратура заявила, что Сулейманова добровольно уехала в Чечню из Санкт-Петербурга.

Длительное отсутствие информации о судьбе Седы Сулеймановой не дает оснований считать, что она убита, сообщили "Кавказскому узлу" знакомые с реалиями Чечни эксперты. "Убийства чести" не совершаются за недостаточную религиозность, родственники могли ограничиться изоляцией девушки, пояснили они.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Ранее, 29 августа 2023 года, омбудсмен Чечни Мансур Солтаев в отчете о встрече с Седой Сулеймановой заявил, что девушке ничего не угрожает и она находится в безопасности. Правозащитники тогда отметили, что Солтаев опубликовал не видео беседы, а лишь фото, на котором на шее девушки виден след, похожий на гематому.

4 сентября 2023 года Мансур Солтаев сообщил о повторном визите к Сулеймановой. По его словам, девушка встретила его в хорошем настроении, а жалоб не высказывала. При этом в коротком ролике, который опубликовал Солтаев, Сулейманова просто провожает его до ворот, а на видео наложена музыка.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включена в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.