Сбежавшая из дома уроженка Чечни задержана в Санкт-Петербурге

24 августа 2023, 05:43

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К сбежавшей из Чечни 26-летней Седе Сулеймановой и ее партнеру пришли сотрудники полиции и забрали их в отделение. Затем молодого человека отпустили, а девушку повезли в аэропорт Пулково, чтобы отправить обратно в республику, сообщили правозащитники.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Девушку задержали вечером 23 августа. Ее молодой человек рассказал, что возвращался с работы. В подъезде его встретили четверо мужчин, двое из которых представились сотрудниками полиции и предъявили удостоверения. Еще двое были чеченцами в штатском. Сотрудники показали Станиславу фото Седы и потребовали открыть дверь квартиры, забрали девушку и отвезли обоих в 54-й отдел полиции, сообщает в своем телеграм-канале Кризисная группа СК SOS*.

Силовики, по данным правозащитников, сообщили, что Седа подозревается в краже украшений на сумму 150 тысяч рублей. Похищение под видом сфабрикованного уголовного дела является распространенной практикой, с помощью которой в Чечню насильно возвращают сбежавших, отмечается в сообщении.

На текущий момент Седа не числится в федеральном розыске. Она отрицает обвинение в краже, а украшений при ней найдено не было, отмечают правозащитники.

В октябре 2022 года Седа обратилась в СК SOS*, так как боялась, что ее семья может совершить «убийство чести» - родственников из Грозного не устраивала недостаточная религиозность девушки. В январе 2023 Седа нашла работу и решила остаться в Санкт-Петербурге. В феврале этого года девушку уже пытались похитить родственники. Тогда мы получили от Седы два сообщения: «Меня нашли» и «Я села в машину», а затем связь с ней пропала. Через несколько часов мы узнали, что девушку увезли братья, но ей удалось сбежать. После этого она поменяла работу и адрес проживания, однако осталась в том же городе, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также сообщал, что чеченские силовики в Москве забрали сбежавшую от семейного насилия Селиму Исмаилову. Утром 13 июня девушка в сопровождении силовиков вылетела в Грозный. Адвокаты не смогли установить местонахождение Селимы Исмаиловой,

Селима родилась в Чечне, ее семья переехала в Германию, когда ей было 12 лет. Она заявляла представителям немецких властей о насилии в семье, но мать надавила на девушку и угрозами заставила отказаться от своих слов. В 2021 году отец увез Селиму в Чечню, после чего часто избивал девушку и угрожал убить, сообщила 12 июня правозащитная группа "Марем". "За какие-либо проступки девушка получала голосовые сообщения от отца, в которых он грозился сломать ей ноги. 5 марта Селима сбежала из Чечни, 14-го — написала заявление о том, что ушла добровольно и искать её не нужно. Но девушку задержали по подозрению в краже: якобы она украла 85 000 рублей у своей родственницы по папиной линии", — отмечается в сообщении.

В России необходимо принять специальный закон, который бы запрещал родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи полиции, прокомментировали ранее подобные случаи опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Правозащитники подчеркнули, что все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему.

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